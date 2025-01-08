Экс-чиновнику Киевпастранса объявили подозрение в завладении средствами

Общежитие "Киевпастранса". Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве сообщили о подозрении бывшему начальнику Дирекции по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры КП "Киевпастранс". Ему инкриминируют завладение средствами на ремонте общежития.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в среду, 8 января.

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Краж средств на ремонте общежития

Так, в июне 2022 года "Киевпастранс" и подрядная организация заключили договор на выполнение строительных работ по капитальному ремонту общежития предприятия.

Тогда экс-начальник дирекции по строительству вступил в сговор с директором организации: он подписал акты приема работ, хотя работы не были выполнены в полном объеме, а стоимость завышена.

Общежитие "Киевпастранса". Фото: Киевская городская прокуратура

Вследствие этого столичному бюджету был нанесен ущерб на более 1,8 миллиона гривен. Прокуратура сообщила экс-начальнику дирекции КП "Киевпастранс" в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Киеве руководитель управления образования Святошинской районной госадминистрации нанес ущерб на ремонте школьной вентиляции. Речь идет о сумме в размере более 600 тысяч гривен.

Также правоохранители разоблачили преступную схему в КГГА, благодаря которой было присвоено более 6 миллионов гривен. Задержан чиновник коммунальной организации "Киевмедспецтранс" и четыре его сообщника.