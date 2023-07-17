Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Экс-депутата Киевсовета Ярину Арьеву будут судить из-за ДТП arrow

Экс-депутата Киевсовета Ярину Арьеву будут судить из-за ДТП

17 июля 2023 16:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Экс-депутата Киевсовета Ярину Арьеву будут судить из-за ДТП
Бывший депутат Киевсовета Ярина Арьева. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Бывший депутат Киевсовета Ярина Арьева предстанет перед судом по делу о совершении ДТП. Девушку также подозревают и в том, что она была в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Читайте также:

Арьева предстанет перед судом

Еще 27 ноября 2022 года бывшая депутат Киевсовета Ярина Арьева совершила ДТП.

По данным следствия, девушка была за рулем Volkswagen Polo в состоянии наркотического опьянения, двигалась по проспекту Бандеры в направлении ул. Богатырской.

"Приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель не смогла оценить изменение дорожной обстановки и совершила наезд на женщину-пешехода, причинив ей тяжелые телесные повреждения", — говорят правоохранители.

Наказание виновнику

В отношении фигурантки дела применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным средством контроля.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 5 до 8 лет.

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области суд признал виновным жителя региона в нарушении ПДД, что привело к ДТП. В результате аварии пострадал ребенок.

Добавим, что Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении жителю Киевщины по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, в результате чего погиб двоелетний ребенок. ДТП произошло в селе Нижиловичи Бучанского района.

Также в Киеве на минувших выходных произошел масштабный пожар на АЗС. Водитель на кабриолете "влетел" в заправку. Сетью начали распространяться фото сгоревшей АЗС.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз