Экс-депутата Киевсовета Ярину Арьеву будут судить из-за ДТП

Бывший депутат Киевсовета Ярина Арьева. Фото: google.com

Бывший депутат Киевсовета Ярина Арьева предстанет перед судом по делу о совершении ДТП. Девушку также подозревают и в том, что она была в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Арьева предстанет перед судом

Еще 27 ноября 2022 года бывшая депутат Киевсовета Ярина Арьева совершила ДТП.

По данным следствия, девушка была за рулем Volkswagen Polo в состоянии наркотического опьянения, двигалась по проспекту Бандеры в направлении ул. Богатырской.

"Приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель не смогла оценить изменение дорожной обстановки и совершила наезд на женщину-пешехода, причинив ей тяжелые телесные повреждения", — говорят правоохранители.

Наказание виновнику

В отношении фигурантки дела применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным средством контроля.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 5 до 8 лет.

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области суд признал виновным жителя региона в нарушении ПДД, что привело к ДТП. В результате аварии пострадал ребенок.

Добавим, что Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении жителю Киевщины по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, в результате чего погиб двоелетний ребенок. ДТП произошло в селе Нижиловичи Бучанского района.

Также в Киеве на минувших выходных произошел масштабный пожар на АЗС. Водитель на кабриолете "влетел" в заправку. Сетью начали распространяться фото сгоревшей АЗС.