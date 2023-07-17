Экс-депутата Киевсовета Ярину Арьеву будут судить из-за ДТП
Бывший депутат Киевсовета Ярина Арьева предстанет перед судом по делу о совершении ДТП. Девушку также подозревают и в том, что она была в состоянии наркотического опьянения.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Арьева предстанет перед судом
Еще 27 ноября 2022 года бывшая депутат Киевсовета Ярина Арьева совершила ДТП.
По данным следствия, девушка была за рулем Volkswagen Polo в состоянии наркотического опьянения, двигалась по проспекту Бандеры в направлении ул. Богатырской.
"Приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель не смогла оценить изменение дорожной обстановки и совершила наезд на женщину-пешехода, причинив ей тяжелые телесные повреждения", — говорят правоохранители.
Наказание виновнику
В отношении фигурантки дела применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным средством контроля.
Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 5 до 8 лет.
Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области суд признал виновным жителя региона в нарушении ПДД, что привело к ДТП. В результате аварии пострадал ребенок.
Добавим, что Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении жителю Киевщины по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, в результате чего погиб двоелетний ребенок. ДТП произошло в селе Нижиловичи Бучанского района.
Также в Киеве на минувших выходных произошел масштабный пожар на АЗС. Водитель на кабриолете "влетел" в заправку. Сетью начали распространяться фото сгоревшей АЗС.