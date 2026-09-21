Отопление на левом берегу Киева: эксперт рассказал, чего ожидать зимой

Восстановительные работы на Дарницкой ТЭЦ. Фото: УНИАН

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский заявил, что в этом году ситуация с отоплением на левом берегу Киева будет лучше, чем в прошлом. В частности, правительство совместно с профильными компаниями будет привлекать специалистов из смежных отраслей.

Об этом Андрей Закревский эксклюзивно рассказал в эфире программы Ранок.LIVE.

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Ситуация с отоплением на левом берегу Киева

"Хуже, чем прошлой зимой, не будет. Будет лучше, чем прошлой зимой", — заявил Закревский.

В частности, уже не будет психологического шока, а также было доставлено определенное количество оборудования.

В случае возможных российских атак на теплоэлектроцентрали правительство совместно с профильными предприятиями планирует привлекать специалистов из смежных сфер, чтобы оперативно ликвидировать последствия ударов.

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"Второй момент — героические работники ДТЭК. То есть в любом случае видно, что компания подготовилась к этому. Есть, слава Богу, и финансовый момент. Мы видим, что они нашли финансирование, сама ДТЭК нашла финансирование, и этим занималась целый год", — отметил эксперт.

Как писали Новини.LIVE, заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что столица уже более чем на 80% готова к новому отопительному сезону. Работы по подготовке находятся на завершающем этапе.

В то же время ранее председатель наблюдательного совета ОО "Национальная платформа ОСМД" Алексей Тихонов заявлял, что предстоящий отопительный сезон для Киева может оказаться сложным из-за рисков длительных отключений электроэнергии и потери части объектов генерации электроэнергии.