Сколько потрачено на реставрацию мостов в Киеве - эксперт назвал сумму

Эксперт по государственному управлению в области градостроительства Виктор Глеба. Фото: скриншот из эфира Новини.LIVE

Эксперт по государственному управлению в области градостроительства Виктор Глеба рассказал, сколько уже потрачено на реставрацию мостов в Киеве. Также он сказал, что проблема заключается в бесконтрольных расходах и отсутствии ответственности.

Об этом Виктор Глеба сказал в эфире Новини.LIVE в среду, 26 марта.

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Виктор Глеба отметил, что разработка нового генплана Киева для исторического ареала стоила более 1,8 млрд грн. Кроме того, он добавил, что результатов, которые бы оправдали эти расходы, до сих пор нет.

По словам эксперта, уже потрачено 2 миллиарда на реставрацию мостов. По его мнению, проблема не в самом генплане, а в бесконтрольных расходах и отсутствии ответственности.

"Южный мост. Ремонт швов не имеет отношения к аварийности. Это уже восьмой раз ремонтируют швы и, кажется, 40 миллионов потратили на швы. Сколько уже раз их ремонтировали — можно сбиться со счета. Это процесс отмывания денег", — подчеркнул эксперт.

Также он пояснил, что это не мост является проблемным, а власть. По его словам, это и является ключевым моментом.

"Это не проблемный мост, это проблемная власть, Киевавтодор, много чего проблемного. Но проблемная власть — это ключевой момент. Если управление сводится к тому, чтобы все время на Южном мосту ремонтировать швы. А давайте вспомним реставрацию моста метро. Подпорки стоят. Два миллиарда мы платим за реставрацию двух проездных частей. Я посчитал, что 1,8 млрд гривен совокупно они потратили на генплан. Потом закрыли эту тему, и сейчас снова открывают, как какой-то инсайт. Кого посадили за растраты? Никого. Вот это ключевой момент", — резюмировал Виктор Глеба.

Ранее мы сообщали, что в столице во время воздушной тревоги мосты будут оставаться открытыми для проезда. Однако на некоторых переправах все же будут действовать определенные ограничения.

Также мы писали о том, что в Киеве разрешили движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег.