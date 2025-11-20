У Києві відсутня система захисту від обстрілів РФ — експерт зробив заяву

Наслідки атаки на Київ. Фото: Новини.LIVE

У Києві за чотири роки повномасштабної війни так і не сформували системну оборону енергетичної інфраструктури від російських атак. Відсутність належного захисту призводить до тяжких наслідків під час нових ударів по столиці.

Про це заявив член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук в ефірі "Київського часу".

У Києві відсутня система захисту від атак РФ

За словами Гарбарука, київська влада мала б спрямовувати значні ресурси на укріплення вразливих об'єктів, але натомість кияни знову спостерігають наслідки потужних російських ударів.

"Вже закінчується третій рік війни. Чому не створена системна оборона Києва? Чому ми бачимо ці страшні влучання? Чому не витрачаються кошти? Де ці кошти, які мали виділятися на захист нашої енергетичної інфраструктури?" — обурився експерт.

Окремо Гарбарук розкритикував дії міської влади щодо встановлення міні-ТЕЦ, звернувши увагу на те, що фото з їхнього розміщення фактично розкривають інформацію для ворога.

"Ще б адресу тільки залишилось написати або координати. У Києві абсолютно відсутнє розуміння економічної безпеки, енергетичної безпеки і військової безпеки проти нападів з боку агресора", — наголосив він.

