Эксперт объяснил, почему Киев не могут защитить от атак РФ

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 09:09
обновлено: 09:10
В Киеве отсутствует система защиты от обстрелов РФ — эксперт сделал заявление
Последствия атаки на Киев. Фото: Новини.LIVE

В Киеве за четыре года полномасштабной войны так и не сформировали системную оборону энергетической инфраструктуры от российских атак. Отсутствие надлежащей защиты приводит к тяжелым последствиям во время новых ударов по столице.

Об этом заявил член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук в эфире "Киевского времени".

По словам Гарбарука, киевская власть должна была бы направлять значительные ресурсы на укрепление уязвимых объектов, но вместо этого киевляне снова наблюдают последствия мощных российских ударов.

"Уже заканчивается третий год войны. Почему не создана системная оборона Киева? почему мы видим эти страшные попадания? Почему не тратятся средства? Где эти средства, которые должны были выделяться на защиту нашей энергетической инфраструктуры?", — возмутился эксперт.

Отдельно Гарбарук раскритиковал действия городских властей по установлению мини-ТЭЦ, обратив внимание на то, что фото с их размещения фактически раскрывают информацию для врага.

"Еще бы адрес только осталось написать или координаты. В Киеве абсолютно отсутствует понимание экономической безопасности, энергетической безопасности и военной безопасности против нападений со стороны агрессора", — подчеркнул он.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
