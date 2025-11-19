Відео
Головна Київ Скільки витрачає Київ на укриття — що кажуть в Київраді

Скільки витрачає Київ на укриття — що кажуть в Київраді

Дата публікації: 19 листопада 2025 21:21
Оновлено: 21:21
Бюджет Києва — куди найбільше грошей витрачає влада
Укриття у Києві. Фото: ГО Fight For Right

Київська влада витрачає чотири мільярди гривень на укриття в столиці. Більшість коштів спрямовують на бомбосховища в школах. 

Про це повідомив депутат Київської міської ради Тарас Козак в ефірі "Київського часу" 19 листопада. 

Куди влада Києва витрачає гроші

Козак розповів, що більшість коштів з бюджету Києва спрямовують на створення та ремонти укриттів у закладах освіти. За його словами, це необхідно, щоб діти могли продовжувати навчання попри повітряні тривоги. 

Окрім того, кошти йдуть на ремонти підвалів та інших найпростіших укриттів. Водночас депутат зазначив, що 4 млрд грн — це дійсно багато, але все ж недостатньо для повного забезпечення всіх киян.

"У Києві понад 3 млн мешканців. Уявімо собі, скільки треба коштів, щоб кожного забезпечити укриттям. Це ніяких коштів не вистачить — треба 10 бюджетів Києва тільки витратити на укриття", — зазначив Тарас Козак.

Нагадаємо, нещодавно Тимур Ткаченко заявив, що у Кличка зривають встановлення мобільних укриттів у столиці. У КМДА наполягають, аби сховища закуповували апарати РДА. 

Однак у Кличка відреагували на заяви КМВА про зрив цього проєкту з боку столичної влади. Там заявили, що  Київрада оперативно виділила на придбання укриттів та встановлення майже 500 мільйонів гривень

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
