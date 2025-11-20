Длігач пояснив, чому Київ не може залучати більше бізнесу та IT

Київ. Фото: toprealty.com.ua

Неефективність столичної влади та поширені корупційні практики стримують розвиток бізнесу в Києві. Попри статус столиці, інвестори шукають кращі умови в інших регіонах.

Про це заявив голова Advanter Group Андрій Длігач в ефірі "Київського часу".

Длігач назвав ключові проблеми для бізнесу в столиці

Експерт різко оцінив ситуацію зі столичним розвитком, зазначивши, що Київ не зміг використати свої переваги для залучення бізнесу.

"Неефективність та корупція проїли все. Місто давно могло скористатися столичним статусом, щоб залучити бізнес, який тікає в індустріальні парки на заході України. Київ віддав статус ІТ-столиці Івано-Франківську, Харкову та Львову", — сказав Длігач.

Він також відмітив, що зараз НАБУ та САП зосереджені на розслідуванні корупційних злочинів на державному рівні, однак на місцевому рівні також існують злочинні схеми великих масштабів.

"НАБУ і САП зосереджені на державному рівні, але якщо б це перейшло на місцевий рівень, ми б побачили ці "Міндічгейти" масово по Україні", — додав він.

