Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Експерт пояснив, що заважає Києву залучати бізнес та IT

Експерт пояснив, що заважає Києву залучати бізнес та IT

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 13:41
Оновлено: 13:41
Длігач пояснив, чому Київ не може залучати більше бізнесу та IT
Київ. Фото: toprealty.com.ua

Неефективність столичної влади та поширені корупційні практики стримують розвиток бізнесу в Києві. Попри статус столиці, інвестори шукають кращі умови в інших регіонах.

Про це заявив голова Advanter Group Андрій Длігач в ефірі "Київського часу".

Реклама
Читайте також:

Длігач назвав ключові проблеми для бізнесу в столиці

Експерт різко оцінив ситуацію зі столичним розвитком, зазначивши, що Київ не зміг використати свої переваги для залучення бізнесу.

"Неефективність та корупція проїли все. Місто давно могло скористатися столичним статусом, щоб залучити бізнес, який тікає в індустріальні парки на заході України. Київ віддав статус ІТ-столиці Івано-Франківську, Харкову та Львову", — сказав Длігач.

Він також відмітив, що зараз НАБУ та САП зосереджені на розслідуванні корупційних злочинів на державному рівні, однак на місцевому рівні також існують злочинні схеми великих масштабів.

"НАБУ і САП зосереджені на державному рівні, але якщо б це перейшло на місцевий рівень, ми б побачили ці "Міндічгейти" масово по Україні", — додав він.

Нагадаємо, експерт розкритикував київську владу через відсутність системного захисту столиці від російських атак.

А також Дмитро Беспалов попередив про можливу транспортну кризу в столиці.

Київ корупція КМДА бізнес IT
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації