Видео

Эксперт объяснил, что мешает Киеву привлекать бизнес и IT

Эксперт объяснил, что мешает Киеву привлекать бизнес и IT

Дата публикации 20 ноября 2025 13:41
обновлено: 13:41
Длигач объяснил, почему Киев не может привлекать больше бизнеса и IT
Киев. Фото: toprealty.com.ua

Неэффективность столичной власти и распространенные коррупционные практики сдерживают развитие бизнеса в Киеве. Несмотря на статус столицы, инвесторы ищут лучшие условия в других регионах.

Об этом заявил глава Advanter Group Андрей Длигач в эфире "Киевского времени".



Длигач назвал ключевые проблемы для бизнеса в столице

Эксперт резко оценил ситуацию со столичным развитием, отметив, что Киев не смог использовать свои преимущества для привлечения бизнеса.

"Неэффективность и коррупция проели все. Город давно мог воспользоваться столичным статусом, чтобы привлечь бизнес, который убегает в индустриальные парки на западе Украины. Киев отдал статус ІТ-столицы Ивано-Франковску, Харькову и Львову", — сказал Длигач.

Он также отметил, что сейчас НАБУ и САП сосредоточены на расследовании коррупционных преступлений на государственном уровне, однако на местном уровне также существуют преступные схемы больших масштабов.

"НАБУ и САП сосредоточены на государственном уровне, но если бы это перешло на местный уровень, мы бы увидели эти "Миндичгейты" массово по Украине", — добавил он.

Напомним, эксперт раскритиковал киевскую власть из-за отсутствия системной защиты столицы от российских атак.

А также Дмитрий Беспалов предупредил о возможном транспортном кризисе в столице.

Киев коррупция КГГА бизнес IT
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
