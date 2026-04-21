Експерт: поліцейські у Києві повинні були нейтралізувати стрілка

Робота поліції після стрілянини в Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін розкритикував підготовку поліції після того, як 18 квітня стався теракт у Києві. Він зазначив, що поліціянти мали відкрити вогонь по стрілку й з двох стволів нейтралізувати нападника.

Про це Учайкін сказав в ефірі "Вечір.LIVE".

Як мали поступити поліцейські під час теракту у Києві

Експерт зазначив, що під час інциденту зі стрілком правоохоронці мали перевагу та зброю з ідентичними до нападника характеристиками, проте не змогли його знешкодити. На його думку, головною причиною цього став брак професійної підготовки поліціянтів.

"Вони не навчені захищати громадян, вони не навчені захищати країну. (Міністр внутрішніх справ розповідав — Ред.), що вони навчені воювати в місті, а окопи це не для них. Тепер ми побачили, що вони не навчені", — сказав Учайкін.

Крім того, він висловив думку, що право громадян на збройний самозахист є фундаментом вільного суспільства, а відсутність профільного закону — ознакою автократії.

Водночас експерт вважає, що навряд чи зброю дозволять найближчим часом через конфлікт інтересів.

Проте, якщо такий закон колись ухвалять, Учайкін переконаний: тренувати майбутніх власників зброї має не держава, а виключно приватні компанії, адже саме вони будуть реально зацікавлені у високій якості підготовки.

Як повідомляло Новини.LIVE, генпрокурор України Руслан Кравченко показав кадри, як діяли двоє поліцейських під час теракту. Зокрема, екіпаж прибув на виклик і на місці патрульні побачили поранених дитину, чоловіка та жінку, які потребували допомоги. Однак коли почалися постріли, поліцейські маючи при собі вогнепальну зброю та усі законні підстави для її застосування, фактично втекли. Після цього нападник встиг вбити шістьох осіб. За свою бездіяльність поліцейські отримали підозру.

Також ми писали, що зловмисником виявився 58-річний уродженець Москви, який тривалий час проживав в Донецькій області.