Эксперт: полицейские в Киеве должны были нейтрализовать стрелка

Работа полиции после стрельбы в Киеве после стрельбы. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин раскритиковал подготовку полиции после того, как 18 апреля произошел теракт в Киеве. Он отметил, что полицейские должны были открыть огонь по стрелку и из двух стволов нейтрализовать нападавшего.

Об этом Учайкин сказал в эфире "Вечір.LIVE".

Как должны были поступить полицейские во время теракта в Киеве

Эксперт отметил, что во время инцидента со стрелком правоохранители имели преимущество и оружие с идентичными нападающему характеристиками, однако не смогли его обезвредить. По его мнению, главной причиной этого стал недостаток профессиональной подготовки полицейских.

"Они не обучены защищать граждан, они не обучены защищать страну. (Министр внутренних дел рассказывал — Ред.), что они обучены воевать в городе, а окопы это не для них. Теперь мы увидели, что они не обучены", — сказал Учайкин.

Кроме того, он высказал мнение, что право граждан на вооруженную самозащиту является фундаментом свободного общества, а отсутствие профильного закона — признаком автократии.

В то же время эксперт считает, что вряд ли оружие разрешат в ближайшее время из-за конфликта интересов.

Однако, если такой закон когда-то примут, Учайкин убежден: тренировать будущих владельцев оружия должно не государство, а исключительно частные компании, ведь именно они будут реально заинтересованы в высоком качестве подготовки.

Как сообщало Новини.LIVE, генпрокурор Украины Руслан Кравченко показал кадры, как действовали двое полицейских во время теракта. В частности, экипаж прибыл на вызов и на месте патрульные увидели раненых ребенка, мужчину и женщину, которые нуждались в помощи. Однако когда начались выстрелы, полицейские имея при себе огнестрельное оружие и все законные основания для его применения, фактически убежали. После этого нападающий успел убить шесть человек. За свою бездеятельность полицейские получили подозрение.

Также мы писали, что злоумышленником оказался 58-летний уроженец Москвы, который долгое время проживал в Донецкой области.