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Главная Киев Экс-чиновника КГГА подозревают в хищении 75 млн соцпомощи

Экс-чиновника КГГА подозревают в хищении 75 млн соцпомощи

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 17:54
Экс-директора департамента КГГА задержали за хищение 75 млн соцпомощи — фото
Работник СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала бывшего директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА. Его и еще трех человек подозревают в хищении 75 млн гривен социальной помощи.

Об этом 23 июля сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Как стало известно, бывший глава департамента вместе с сообщниками мог быть причастен к хищению 75 миллионов гривен, которые предназначались для паллиативной помощи тяжелобольным в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам".

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Задержан экс-глава Департамента социальной и ветеранской политики КГГА. Фото: СБУ

Установлено, что вместо бесплатного предоставления лекарств, продуктов питания и услуг для тяжелобольных, половину выделенных бюджетных средств потратили на приобретение и аренду элитного имущества — в частности автомобилей премиум-класса и недвижимости. Чтобы замаскировать хищения, фигуранты оформляли эти покупки как часть программной помощи и вносили фальшивые данные в отчетность.

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Задержание экс-главы Департамента социальной и ветеранской политики КГГА. Фото: kyiv.gp.gov.ua

В рамках расследования также задержаны трое представителей столичных фирм, которые занимались легализацией украденных средств. Они оформляли фиктивные услуги, а наличные передавали организаторам схемы.

Сейчас экс-чиновнику и трем предпринимателям объявлено подозрение. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Экс-глава Департамента социальной и ветеранской политики КГГА. Фото: kyiv.gp.gov.ua

Также к ответственности привлекается так называемый "теневой" куратор департамента, который сейчас скрывается за границей.

Ранее о подозрении объявили директору подотчетной КГГА спортшколы, которого обвиняют в хищении средств на ремонт заведения.

А также стало известно, что Николай Поворозник после громкого скандала может вернуться на должность заместителя городского головы.

госбюджет СБУ КГГА Криминал подозрение
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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