Ексрадник Кличка заявив, що у Києві крадеться кожна третя гривня

Ексрадник мера Києва Максим Бахматов. Фото: УНІАН

Колишній радник київського міського голови Максим Бахматов заявив, що у столиці "крадеться кожна гривня". За його словами, до бюджету Києва у випадку придушення корупції можуть надійти понад сто мільярдів гривень як додаткові кошти.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

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Як сказав Бахматов, гроші в міста є, оскільки київський бюджет — найбільший після військового. Він становить 80 млрд грн на рік. Додатково він зауважив, що за 10 років київська влада отримала в середньому 500 млрд грн на розвиток міста.

"За версією ДБР, кожна третя гривня крадеться. Якщо просто перестати красти, ми отримаємо 100-150 млрд додатково", — сказав він.

КМДА — останні новини

Нагадаємо, що раніше Максим Бахматов розповів, що за останні десять років бюджет столиці втратив щонайменше 500 мільярдів гривень. При цьому він пояснив, чому управління столицею з боку команди столичного голови було і є неефективним.

Водночас у КМДА заявили, що торік Київ направив сім мільярдів гривень, що становить 10% міського бюджету, на підтримку ЗСУ. З цих коштів понад 1,5 мільярда гривень було витрачено на купівлю різних типів військових дронів та понад 60 мільйонів гривень на придбання засобів радіоелектронної боротьби для армії.

Додамо, що у Верховній Раді відреагували на погрози "незручним" киянам мобілізацією від мера міста Віталія Кличка, коли після чергової акції протесту під КМДА кияни почали писати, що мер погрожує їм, зокрема і повістками.