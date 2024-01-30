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Экс-советник Кличко заявил, что в Киеве крадется каждая третья гривна

30 января 2024 23:45
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Экс-советник Кличко заявил, что в Киеве крадется каждая третья гривна
Экс-советник мэра Киева Максим Бахматов. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Бывший советник киевского городского головы Максим Бахматов заявил, что в столице "крадется каждая гривна". По его словам, в бюджет Киева в случае подавления коррупции могут поступить более ста миллиардов гривен в качестве дополнительных средств.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

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Как сказал Бахматов, деньги у города есть, поскольку киевский бюджет — самый крупный после военного. Он составляет 80 млрд грн в год. Дополнительно он отметил, что за 10 лет киевские власти получили в среднем 500 млрд грн на развитие города.

"По версии ГБР, каждая третья гривна крадется. Если просто перестать воровать, мы получим 100-150 млрд дополнительно", — сказал он.

КГГА — последние новости

Напомним, что ранее Максим Бахматов рассказал, что за последние десять лет бюджет столицы потерял по меньшей мере 500 миллиардов гривен. При этом он объяснил, почему управление столицей со стороны команды столичного председателя было и остается неэффективным.

В то же время в КГГА заявили, что в прошлом году Киев направил семь миллиардов гривен, что составляет 10% городского бюджета, в поддержку ВСУ. Из этих средств более 1,5 миллиарда гривен было потрачено на покупку разных типов военных дронов и более 60 миллионов гривен на приобретение радиоэлектронной борьбы для армии.

В Верховной Раде отреагировали на угрозы "неудобным" киевлянам мобилизацией от мэра города Виталия Кличко, когда после очередной акции протеста под КГГА киевляне начали писать, что мэр угрожает им, в том числе и повестками.

Киев
коррупция
КГГА
деньги
Украина

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