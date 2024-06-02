На станції метро «Вокзальна» розпочнеться ремонт ескалатора

Ескалатор на одній із станцій метро буде закрито на ремонт — що відомо
У вівторок, 4 червня, на станції метро "Вокзальна" розпочнеться плановий капітальний ремонт ескалатора №2. Орієнтовно роботи триватимуть до кінця літа.
Про це повідомила пресслужба Київського метрополітену у неділю, 2 червня.
На станції метро "Вокзальна" закриють на ремонт ескалатор №2
Відомо, що ескалатори введені в експлуатацію разом із пуском станції метро "Вокзальна". Тобто вже майже 64 роки вони перевозять пасажирів метрополітену, пробіг ескалатора №2 становить понад 150 тисяч кілометрів.
Ескалатор на станції метро "Вокзальна" почнуть ремонтувати 4 червня, плановий капітальний ремонт триватиме до 30 серпня 2024 року.
"У межах цих робіт фахівці повністю розбирають механізм, проводять заміну зношених запчастин та інші необхідні роботи. Вони докладають максимум зусиль і проводять усі необхідні роботи з утримання та експлуатації обладнання попри складну кадрову ситуацію на підприємстві", — йдеться в повідомленні.
Пресслужба Київського метрополітену закликає не забувати про правила користування ескалаторами. Адже їх порушення, зокрема потрапляння особистих речей в елементи ескалатора або жбурляння монет задля розваги, може вивести його із ладу.
Нагадаємо, що через мобілізацію в лави Збройних сил України працівників КП "Київський метрополітен" на підприємстві виник гострий дефіцит кадрів. Через це дещо змінюється рух поїздів, чекати доведеться довше на 40-60 секунд.
Раніше ми писали, що у Києві оголосили тендер на будівництво метро на Винограрад, й очікувана вартість сягає майже 14 млрд грн.
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