На станції метро «Вокзальна» розпочнеться ремонт ескалатора

Ескалатор у метрополітені. Фото: РБК-Україна

У вівторок, 4 червня, на станції метро "Вокзальна" розпочнеться плановий капітальний ремонт ескалатора №2. Орієнтовно роботи триватимуть до кінця літа.

Про це повідомила пресслужба Київського метрополітену у неділю, 2 червня.

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Відомо, що ескалатори введені в експлуатацію разом із пуском станції метро "Вокзальна". Тобто вже майже 64 роки вони перевозять пасажирів метрополітену, пробіг ескалатора №2 становить понад 150 тисяч кілометрів.

Ескалатор на станції метро "Вокзальна" почнуть ремонтувати 4 червня, плановий капітальний ремонт триватиме до 30 серпня 2024 року.

"У межах цих робіт фахівці повністю розбирають механізм, проводять заміну зношених запчастин та інші необхідні роботи. Вони докладають максимум зусиль і проводять усі необхідні роботи з утримання та експлуатації обладнання попри складну кадрову ситуацію на підприємстві", — йдеться в повідомленні.

Допис КП "Київський метрополітен". Фото: скриншот

Пресслужба Київського метрополітену закликає не забувати про правила користування ескалаторами. Адже їх порушення, зокрема потрапляння особистих речей в елементи ескалатора або жбурляння монет задля розваги, може вивести його із ладу.

Нагадаємо, що через мобілізацію в лави Збройних сил України працівників КП "Київський метрополітен" на підприємстві виник гострий дефіцит кадрів. Через це дещо змінюється рух поїздів, чекати доведеться довше на 40-60 секунд.

Раніше ми писали, що у Києві оголосили тендер на будівництво метро на Винограрад, й очікувана вартість сягає майже 14 млрд грн.