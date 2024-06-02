На станції метро «Вокзальна» розпочнеться ремонт ескалатора

Эскалатор в метрополитене. Фото: РБК-Украина

Во вторник, 4 июня, на станции метро "Вокзальная" начнется плановый капитальный ремонт эскалатора №2. Ориентировочно работы продлятся до конца лета.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в воскресенье, 2 июня.

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Известно, что эскалаторы введены в эксплуатацию вместе с пуском станции метро "Вокзальная". То есть уже почти 64 года они перевозят пассажиров метрополитена, пробег эскалатора №2 составляет более 150 тысяч километров.

Эскалатор на станции метро "Вокзальная" начнут ремонтировать 4 июня, плановый капитальный ремонт продлится до 30 августа 2024 года.

"В рамках этих работ специалисты полностью разбирают механизм, производят замену изношенных запчастей и другие необходимые работы. Они прилагают максимум усилий и проводят все необходимые работы по содержанию и эксплуатации оборудования, несмотря на сложную кадровую ситуацию на предприятии", — говорится в сообщении.

Сообщение КП "Киевский метрополитен". Фото: скриншот

Прессслужба Киевского метрополитена призывает не забывать правила пользования эскалаторами. Ведь их нарушение, в частности попадание личных вещей в элементы эскалатора или швыряние монет для развлечения, может вывести его из строя.

Напомним, что из-за мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины работников КП "Киевский метрополитен" на предприятии возник острый дефицит кадров. Поэтому несколько меняется движение поездов, ждать придется дольше на 40-60 секунд.

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