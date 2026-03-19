Вітренко розкритикував те, як Київ витрачає міжнародну допомогу

Андрій Вітренко. Фото: Андрій Вітренко/Telegram

Депутат Київради від "Слуги народу" Андрій Вітренко заявив, що влада Києва нераціонально використовує міжнародну допомогу. Зокрема, 600 тисяч євро, які Україна отримала від Литви, мер Віталій Кличко направив на парки та пішохідні мости, а не на захист критичної інфраструктури. За словами Вітренка, під час війни ключовим пріоритетом мають бути енергостійкість та резервне живлення для лікарень.

Читайте також:

Рішення Київради про реалізацію проєкту.

Заявка на проєкт.

Вітренко заявив про неправильні пріоритети міської влади Києва

"У мене просте питання: коли київська міська влада звертається до міжнародних партнерів під час війни, про що вона повинна просити? Про генератори для лікарень та шкіл? Про посилення енергостійкості? Про захист водогосподарської інфраструктури? Про захист об’єктів критичної інфраструктури? Саме так мало би бути. Але ні, київська міська влада просить гроші на черговий міст! Невже ще один рекреаційний об’єкт сьогодні важливіший за безпеку киян під час чергового обстрілу?", — написав Вітренко.

За словами депутата, кошти, які надала Києву Литва, — це ресурс довіри міжнародних партнерів.

"І витрачати цей ресурс у 2026 році на лавочки, парк і міст замість критичної інфраструктури — це або повна управлінська сліпота мера столиці, або свідоме ігнорування реальності, в якій живе країна. Сьогодні кожне євро міжнародної допомоги має працювати на безпеку, стійкість міста і підтримку фронту. А не на чергову стрічку, яку мер урочисто переріже перед камерами", — додав він.

Хто ще критикував дії Кличка

Нещодавно начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що окремі положення Плану енергостійкості столиці, запропоновані Кличком, можуть послабити відповідальність за публічні закупівлі. Більше того, за його словами, чиновник зможе піти до судді і попросити оцінити свої дії. Якщо суддя не побачить ознак злочину, прокурора можуть змусити закрити провадження.

Також голова Деснянської РДА Києва Максим Бахматов розкритикував Кличка за недостатню підготовку до наступного опалювального сезону. Зокрема, він наголосив, що Київ досі не підключив надані іншими регіонами генератори. Водночас такі міста як Бориспіль і Миколаїв активно впроваджують модульні теплостанції та відновлюють ТЕЦ.