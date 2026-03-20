У Києві досі не працює земельна комісія

Засідання Київради. Фото: kyivcity.gov.ua

Очільник Оболонської районної державної адміністрації у Києві Кирило Фесик наголосив, що земельна комісія досі не працює. За його словами, це дуже шкодить місту.

Про це Кирило Фесик сказав в ефірі "Київського часу".

У Києві не працює земельна комісія

"Варто звернути на одну кумедну деталь, яка вже починає дуже сильно шкодити місту, що з часів операції "Чисте місто" у нас так і не запрацювала земельна комісія", — каже Фесик.

За його словами, будь-які земельні, у тому числі повʼязані з енергетикою та обороною, просто не вирішуються.

"Воно доходить до абсурду, що я не можу землю під школу посунути, відвести в межах двох ділянок, двох шкіл, їх із собою розмежувати, тому що нема до кого звертатися", — додав глава Оболонської РДА.

Нагадаємо, що очільник земельної комісії Київради Михайло Терентьєв є фігурантом справи "Чисте місто", у рамках якої правоохоронці НАБУ і САП викрили масштабну схему корупції із землею. Серед фігурантів також колишній депутат Київської міської ради Денис Комарницький, екссекретар Володимир Бондаренко, ексзаступник мера Києва Петро Оленич, а також представники фракцій "Батьківщина" та "УДАР".

Згодом міський голова Віталій Кличко запропонував Київраді звільнити Михайла Терєнтьєва та призначити Олеся Маляревича. Водночас зміни не відбулися.

А депутатка Київради Вікторія Пташник розповідала, що проєкт стосовно оновлення складу земельної комісії блокується.