Глава Оболонской РГА заявил о блокировке развития Киева из-за земельной комиссии

Фесик: Земельная комиссия парализовала развитие Киева
Глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик заявил, что работа земельной комиссии Киевсовета фактически заблокирована уже около полутора лет. Отсутствие решений по земельным вопросам остановило развитие инфраструктурных проектов и усложнило работу бизнеса в столице.
В РГА считают, что ситуация негативно влияет как на предпринимателей, так и на город в целом, рассказал Кирилл Фесик в эфире программы "Київський час".
Чиновник отметил, что любое строительство или размещение стационарных объектов требует прохождения земельных процедур, которые сейчас практически не работают. На фоне этого в столице продолжается скандал вокруг земельной комиссии Киевсовета. Ранее правоохранители расследовали дело "Чистый город", связанное с подозрениями в масштабной земельной коррупции среди ряда столичных чиновников и депутатов.
В Оболонской РГА заявили о полной остановке решений
"Уже скоро будет полтора года, и никаких земельных решений в Киеве, к сожалению, не принимается. Процессы фактически остановлены. Это серьезно влияет на развитие города", — объяснил Фесик.
После коррупционного скандала мэр Киева Виталий Кличко предлагал сменить руководство земельной комиссии и назначить нового председателя вместо Михаила Терентьева. Однако соответствующие изменения так и не были утверждены. Ранее депутаты Киевсовета заявляли, что обновление состава комиссии блокируется, несмотря на попытки вынести вопрос на голосование.
