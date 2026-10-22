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Головна Київ Флеш пояснив характеристики Іскандера, яким РФ атакувала Київ

Флеш пояснив характеристики Іскандера, яким РФ атакувала Київ

Ua ru
22 жовтня 2026 14:29
Флеш розповів про удар Іскандером із касетною боєголовкою по Києву Новини.LIVE
Наслідки російського удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 22 жовтня російські війська застосували проти столиці балістичну ракету з касетним боєзарядом, який вибухає ще в повітрі. Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов, відомий за позивним "Флеш", пояснив, як працює ця боєголовка, на яку площу розрахована та чому становить небезпеку для цивільних.

Про це повідомив Сергій Бескрестнов у соціальних мережах, передає Новини.LIVE.

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Балістична ракета "Іскандер" з касетною боєголовкою К5
Боєголовка ракети "Іскандер". Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Як працює касетна боєголовка К5

За словами Бескрестнова, ракета "Іскандер" була оснащена касетною боєголовкою К5. Вона вибухає над землею, а її бойові елементи призначені для ураження людей і техніки на площі 400 на 400 метрів. У повітрі вибухають 58 бойових елементів, уточнив радник.

"Цей удар було завдано не з військовою метою. Метою було зруйнувати частину старого міста та травмувати якомога більше людей", — написав він.

Унаслідок атаки постраждали двоє людей зі Введенського чоловічого монастиря УПЦ, а уламки посікли дах обителі.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 22 жовтня російська атака пошкодила житлові та нежитлові будівлі, автомобілі й транспортну інфраструктуру в кількох районах Києва. Очевидці розповіли, що після удару місцеві жителі самотужки витягували людей із пошкодженого будинку.

Також Новини.LIVE писали про те, що в Печерському районі столиці через російську атаку постраждала будівля медичного закладу. У приміщенні вибило багато вікон, уламки скла розлетілися навколо, а припаркований поруч автомобіль зазнав пошкоджень, зокрема в нього розбилося заднє скло.

Київ обстріли ракета війна в Україні касетні боєприпаси атака Росії на Україну
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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