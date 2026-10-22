Последствия российского удара по Киеву. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 22 октября российские войска применили против столицы баллистическую ракету с кассетным боезарядом, взрывающимся ещё в воздухе. Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш", объяснил, как работает эта боеголовка, на какую площадь она рассчитана и почему представляет опасность для гражданского населения.

Об этом сообщил Сергей Бескрестнов в социальных сетях, передает Новини.LIVE.

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Боеголовка ракеты "Искандер". Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Как работает кассетная боеголовка К5

По словам Бескрестнова, ракета "Искандер" была оснащена кассетной боеголовкой К5. Она взрывается над землей, а ее боевые элементы предназначены для поражения людей и техники на площади 400 на 400 метров. В воздухе взрываются 58 боевых элементов, уточнил советник.

"Этот удар был нанесен не в военных целях. Целью было разрушить часть старого города и травмировать как можно больше людей", — написал он.

В результате атаки пострадали два человека из Введенского мужского монастыря УПЦ, а обломки повредили крышу обители.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 22 октября российская атака повредила жилые и нежилые здания, автомобили и транспортную инфраструктуру в нескольких районах Киева. Очевидцы рассказали, что после удара местные жители самостоятельно вытаскивали людей из поврежденного дома.

Также Новини.LIVE писали о том, что в Печерском районе столицы в результате российской атаки пострадало здание медицинского учреждения. В помещении выбило много окон, осколки стекла разлетелись вокруг, а припаркованный рядом автомобиль получил повреждения, в частности у него разбилось заднее стекло.