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Фонтан заввишки десятки метрів: у Києві знову прорвало трубу

17 липня 2023 15:51
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Фонтан заввишки десятки метрів: у Києві знову прорвало трубу
У Києві прорвало трубу, внаслідок чого утворився фонтан посеред вулиці. Скриншот
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 17 липня, кияни та гості Києва могли освіжитися прямо посеред столичної вулиці. Там утворився фонтан заввишки 20 метрів через прорив труби.

Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

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Фонтан посеред вулиці Києва

За словами очевидців, фонтан заввишки багатоповерхівки відкрився на вулиці Касіяна.

У мережі жартують, що поки жителі дочекались комунальників, то деякі кмітливі водії вже встигли навіть помити свої автівки та освіжитися від літньої спеки.

 

Прорив труби нарешті полагодили

Згодом у КМДА зазначили, що пошкодження магістрального трубопроводу полагодили.

За словами комунальників, вода перебувала під тиском, у результаті чого утворився струмінь.

"Аварійна бригада "Київтеплоенерго" оперативно перекрила подачу теплоносія і розпочала ремонтні роботи", — зазначили в установі.

Через позапланові роботи змінено маршрут

Через роботи змінений рух маршруту тролейбусів № 12, 45. Рух наземного транспорту організовано таким чином:

  • тролейбус № 45 – ст.м. "Васильківська" – вул. Касіяна;
  • тролейбус № 12 – Залізничний вокзал – Кібернетичний центр.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в  Києві розпочалася масштабна перевірка стану столичних мостів. За попередніми даними, експерти зафіксували суттєві пошкодження ключових київських мостових споруд. Одну з найбільших проблем, зокрема, виявили на мосту Патона.

Додамо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що п'ять головних автодорожніх мостів у місті не можна використовувати, а шостий досі не добудовано. За його словами, наразі ведеться ремонт Північного та Південного мостів, а мости Патона та Метро перебувають у критичному стані.

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