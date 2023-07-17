Фонтан высотой в десятки метров: в Киеве опять прорвало трубу

В Киеве прорвало трубу, в результате чего образовался фонтан посреди улицы. Скриншот

Сегодня, 17 июля, киевляне и гости Киева могли освежиться прямо посреди столичной улицы. Там образовался фонтан высотой 20 метров из-за прорыва трубы.

Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

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Фонтан посреди улицы Киева

По словам очевидцев, фонтан высотой многоэтажки открылся на улице Касияна.

В сети шутят, что пока жители дождались коммунальщиков, некоторые сообразительные водители уже успели даже помыть свои автомобили и освежиться от летней жары.

Прорыв трубы наконец-то починили

Впоследствии в КГГА отметили, что повреждение магистрального трубопровода починили.

По словам коммунальщиков, вода находилась под давлением, в результате чего образовалась струя.

"Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" оперативно перекрыла подачу теплоносителя и приступила к ремонтным работам" , — отметили в учреждении.

Из-за внеплановых работ изменен маршрут

Из-за работ изменено движение маршрута троллейбусов № 12, 45. Движение наземного транспорта организовано следующим образом:

троллейбус № 45 – ст.м. "Васильковская" – ул. Кассиана;

троллейбус № 12 – Железнодорожный вокзал – Кибернетический центр.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве началась масштабная проверка состояния столичных мостов . По предварительным данным, эксперты зафиксировали существенные повреждения ключевых киевских мостовых сооружений. Одну из самых больших проблем, в частности, обнаружили на мосту Патона.

Добавим, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пять главных автодорожных мостов в городе нельзя использовать, а шесть до сих пор не достроены. По его словам, ведется ремонт Северного и Южного мостов, а мосты Патона и Метро находятся в критическом состоянии.