Фонтан высотой в десятки метров: в Киеве опять прорвало трубу
Сегодня, 17 июля, киевляне и гости Киева могли освежиться прямо посреди столичной улицы. Там образовался фонтан высотой 20 метров из-за прорыва трубы.
Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.
Фонтан посреди улицы Киева
По словам очевидцев, фонтан высотой многоэтажки открылся на улице Касияна.
В сети шутят, что пока жители дождались коммунальщиков, некоторые сообразительные водители уже успели даже помыть свои автомобили и освежиться от летней жары.
Прорыв трубы наконец-то починили
Впоследствии в КГГА отметили, что повреждение магистрального трубопровода починили.
По словам коммунальщиков, вода находилась под давлением, в результате чего образовалась струя.
"Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" оперативно перекрыла подачу теплоносителя и приступила к ремонтным работам" , — отметили в учреждении.
Из-за внеплановых работ изменен маршрут
Из-за работ изменено движение маршрута троллейбусов № 12, 45. Движение наземного транспорта организовано следующим образом:
- троллейбус № 45 – ст.м. "Васильковская" – ул. Кассиана;
- троллейбус № 12 – Железнодорожный вокзал – Кибернетический центр.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве началась масштабная проверка состояния столичных мостов . По предварительным данным, эксперты зафиксировали существенные повреждения ключевых киевских мостовых сооружений. Одну из самых больших проблем, в частности, обнаружили на мосту Патона.
Добавим, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пять главных автодорожных мостов в городе нельзя использовать, а шесть до сих пор не достроены. По его словам, ведется ремонт Северного и Южного мостов, а мосты Патона и Метро находятся в критическом состоянии.