У Києві через спеку вводять обмеження: кого це стосується

Вантажівка в Києві. Фото: google.com

У Києві вирує справжня літня спека. Через аномальне підвищення температури в столиці України ввели обмеження руху для вантажівок.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

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У Києві ввели обмеження для вантажівок

Через перевищення денної температури повітря понад +28°С з 10:00 до 22:00 у столиці обмежено в’їзд та пересування містом великовагового автотранспорту.

"Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом", — кажуть у поліції.

Правоохоронці також додали, що головною метою таких заходів є збереження дорожного покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду.

Час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві розпочалася масштабна перевірка стану столичних мостів. За попередніми даними, експерти зафіксували суттєві пошкодження ключових київських мостових споруд. Одну з найбільших проблем, зокрема, виявили на мосту Патона.

Додамо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що п'ять головних автодорожніх мостів у місті не можна використовувати, а шостий досі не добудовано. За його словами, наразі ведеться ремонт Північного та Південного мостів, а мости Патона та Метро перебувають у критичному стані.