Фотограф показал, как демонтируют советский герб с монумента "Родина-Мать"
В Киеве с монумента "Родина-Мать" продолжают демонтировать советский герб. Работы начались еще 29 июля.
Соответствующее видео опубликовал фотограф Виталий Юрасов.
"Проклятый" символ
"Это давно надо было сделать. Наконец-то начался демонтаж того проклятого "серпа и молота", с нашей "Родины-Матери". Наконец-то наш трезубец заменит символ проклятого прошлого, из которого мы вырываемся до сих пор. Очень хотел снять эти исторические кадры и рад, что удалось", — написал он в Twitter.
Это давно нужно было сделать.— yurasov.pro (@yurasov_vitaliy) Июль 30, 2023
Наконец-то начался демонтаж того проклятого «серпа и молота», с нашей «Батькивщины-Матери». Наконец-то наш трезубец заменит символ проклятого прошлого, из которого мы вырываемся до сих пор.
Очень хотел снять эти исторические кадры и рад, что удалось:
video:… pic.twitter.com/52w0G3e9gK
Когда закончат работы по демонтажу
Ранее в Минкульте сообщили, что монумент официально получит новый символ — украинский тризуб ко Дню Независимости, а именно 24 августа.
Напомним, в Киеве хотят переименовать монумент "Родина-Мать" на "Украина-Мать". Соответствующее решение должно еще утвердить Минкульт.