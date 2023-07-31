Фотограф показал, как демонтируют советский герб с монумента "Родина-Мать"

Демонтаж советского герба. Фото: скриншот с видео Виталия Юрасова

В Киеве с монумента "Родина-Мать" продолжают демонтировать советский герб. Работы начались еще 29 июля.

Соответствующее видео опубликовал фотограф Виталий Юрасов.

Читайте также:

"Проклятый" символ

"Это давно надо было сделать. Наконец-то начался демонтаж того проклятого "серпа и молота", с нашей "Родины-Матери". Наконец-то наш трезубец заменит символ проклятого прошлого, из которого мы вырываемся до сих пор. Очень хотел снять эти исторические кадры и рад, что удалось", — написал он в Twitter.

Это давно нужно было сделать.



Наконец-то начался демонтаж того проклятого «серпа и молота», с нашей «Батькивщины-Матери». Наконец-то наш трезубец заменит символ проклятого прошлого, из которого мы вырываемся до сих пор.



Очень хотел снять эти исторические кадры и рад, что удалось:



video:… pic.twitter.com/52w0G3e9gK — yurasov.pro (@yurasov_vitaliy) Июль 30, 2023

Когда закончат работы по демонтажу

Ранее в Минкульте сообщили, что монумент официально получит новый символ — украинский тризуб ко Дню Независимости, а именно 24 августа.

Напомним, в Киеве хотят переименовать монумент "Родина-Мать" на "Украина-Мать". Соответствующее решение должно еще утвердить Минкульт.