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Фотограф показал, как демонтируют советский герб с монумента "Родина-Мать"

31 июля 2023 12:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Фотограф показал, как демонтируют советский герб с монумента "Родина-Мать"
Демонтаж советского герба. Фото: скриншот с видео Виталия Юрасова
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве с монумента "Родина-Мать" продолжают демонтировать советский герб. Работы начались еще 29 июля.

Соответствующее видео опубликовал фотограф Виталий Юрасов.

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"Проклятый" символ

"Это давно надо было сделать. Наконец-то начался демонтаж того проклятого "серпа и молота", с нашей "Родины-Матери". Наконец-то наш трезубец заменит символ проклятого прошлого, из которого мы вырываемся до сих пор. Очень хотел снять эти исторические кадры и рад, что удалось", — написал он в Twitter.

Когда закончат работы по демонтажу

Ранее в Минкульте сообщили, что монумент официально получит новый символ — украинский тризуб ко Дню Независимости, а именно 24 августа.

Напомним, в Киеве хотят переименовать монумент "Родина-Мать" на "Украина-Мать". Соответствующее решение должно еще утвердить Минкульт.

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