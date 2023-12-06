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Гасили пожежу всю ніч — на Київщині горів меблевий цех

6 грудня 2023 12:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Гасили пожежу всю ніч — на Київщині горів меблевий цех
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС України
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Київщині рятувальники ліквідували пожежу в меблевому цеху. Рятувальні роботи тривали усю ніч, причини загоряння встановлюються. 

Про це повідомляє ДСНС України

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Пожежа на Київщині

Як відомо, повідомлення про загоряння в цеху з виготовлення меблів надійшло до Служби порятунку ще увечері 5 грудня. Зважаючи на значну площу, 2400 квадратних кілометрів, роботи з ліквідації вогню тривали усю ніч. Зранку 6 грудня вогонь вдалося загасити. 

Як кажуть у ДСНС, рятувальники врятували дві адміністративні будівлі, склад готової продукції та станки.

Наразі причини пожежі встановлюються. 

Пожежа на Київсщині
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС України
Пожежа на Київщині
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, нещодавно на столичному Подолі сталася пожежа. 

Додамо, на вулиці у центрі Києва загорівся електроскутер. 

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