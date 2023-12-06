Гасили пожежу всю ніч — на Київщині горів меблевий цех

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС України

На Київщині рятувальники ліквідували пожежу в меблевому цеху. Рятувальні роботи тривали усю ніч, причини загоряння встановлюються.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Як відомо, повідомлення про загоряння в цеху з виготовлення меблів надійшло до Служби порятунку ще увечері 5 грудня. Зважаючи на значну площу, 2400 квадратних кілометрів, роботи з ліквідації вогню тривали усю ніч. Зранку 6 грудня вогонь вдалося загасити.

Як кажуть у ДСНС, рятувальники врятували дві адміністративні будівлі, склад готової продукції та станки.

Наразі причини пожежі встановлюються.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС України

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, нещодавно на столичному Подолі сталася пожежа.

Додамо, на вулиці у центрі Києва загорівся електроскутер.