Тушили пожар всю ночь — в Киевской области горел мебельный цех

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Украины

В Киевской области спасатели ликвидировали пожар в мебельном цехе. Спасательные работы продолжались всю ночь, причины возгорания устанавливаются.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Как известно, сообщение о возгорании в цехе по изготовлению мебели поступило в Службу спасения еще вечером 5 декабря. Учитывая значительную площадь, 2400 квадратных километров, работы по ликвидации огня продолжались всю ночь. Утром 6 декабря огонь удалось потушить.

Как говорят в ГСЧС, спасатели спасли два административных здания, склад готовой продукции и станки.

В настоящее время причины пожара устанавливаются.

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Украины

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Украины

Напомним, недавно на столичном Подоле произошел пожар.

Добавим, на улице в центре Киева загорелся электроскутер.