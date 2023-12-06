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Тушили пожар всю ночь — в Киевской области горел мебельный цех

6 декабря 2023 12:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Тушили пожар всю ночь — в Киевской области горел мебельный цех
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Украины
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киевской области спасатели ликвидировали пожар в мебельном цехе. Спасательные работы продолжались всю ночь, причины возгорания устанавливаются.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Как известно, сообщение о возгорании в цехе по изготовлению мебели поступило в Службу спасения еще вечером 5 декабря. Учитывая значительную площадь, 2400 квадратных километров, работы по ликвидации огня продолжались всю ночь. Утром 6 декабря огонь удалось потушить.

Как говорят в ГСЧС, спасатели спасли два административных здания, склад готовой продукции и станки.

В настоящее время причины пожара устанавливаются.

Пожар в Киевской области
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Украины
Пожар в Киевской области
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Украины

Напомним, недавно на столичном Подоле произошел пожар.

Добавим, на улице в центре Киева загорелся электроскутер.

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