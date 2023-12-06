Тушили пожар всю ночь — в Киевской области горел мебельный цех
В Киевской области спасатели ликвидировали пожар в мебельном цехе. Спасательные работы продолжались всю ночь, причины возгорания устанавливаются.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Пожар в Киевской области
Как известно, сообщение о возгорании в цехе по изготовлению мебели поступило в Службу спасения еще вечером 5 декабря. Учитывая значительную площадь, 2400 квадратных километров, работы по ликвидации огня продолжались всю ночь. Утром 6 декабря огонь удалось потушить.
Как говорят в ГСЧС, спасатели спасли два административных здания, склад готовой продукции и станки.
В настоящее время причины пожара устанавливаются.
Напомним, недавно на столичном Подоле произошел пожар.
Добавим, на улице в центре Киева загорелся электроскутер.
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