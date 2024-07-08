Ракетна атака по "Охматдиту" — заява гендиректора лікарні

Наслідки удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року. Фото: Reuters

У понеділок, 8 липня, ворог завдав масованого удару по Україні. Внаслідок влучання російської ракети було пошкоджено дитячу лікарня "Охматдит". Гендиректор лікарні Володимир Жовныр відреагував на влучання наголосивши на тому, що в лікарні щодня лікуються близько 600 діток, а наразі вони залишилися без допомоги.

Заяву генерального директора "Охматдиту" Володимира Жовніра опублікувала пресслужба КМДА у понеділок, 8 липня.

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Жовнір зазначив, що "Охматдит" є найбільшою лікарнею в Європі. Саме в ній щодня лікуються понад 600 дітей і отримують надію на здоров'я і життя.

"Я вже втомився говорити, що Росія — це країна терорист. Це додатковий доказ того, що ця країна не має права існувати як країна. Мені шкода, що так сталося і загинули люди, що є поранені діти. Вся українська спільнота переживає за тих дітей, які залишилися без допомоги. Ми, українці, і весь світ, який підтримує свободу, мусимо бути сильнішими, щоб дати відсіч агресору і перемогти, бо без перемоги не буде миру", — заявив гендиректор "Охматдиту".

Нагадаємо, внаслідок ворожого влучання по лікарні "Охматдит" наразі відомо про 16 постраждалих. Семеро з них — діти. 15 поранених госпіталізували. Також стало відомо про двох загиблих в лікарні, обоє — дорослі, зокрема, одна лікарка.

Ми писали, що мер Києва Віталій Кличко опублікував фотографії зруйнованого корпусу дитячої лікарні "Охматдит". Дітей та персонал евакуювали з будівлі, йде розбір завалів.

Також Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН через масштабну російську ракетну атаку на міста.