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У КМВА повідомили, скільки загиблих виявлено в "Охматдиті"

8 липня 2024 15:21
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Обстріл Києва 8 липня — в "Охматдиті" є загиблі
Лікарі, рятувальники і волонтери біля руїн одного з корпусів "Охматдиту". Фото: LB.ua
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Під час ракетного обстрілу Києва, який стався у понеділок, 8 липня, російські загарбники влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит". Нараз відомо про двох загиблих внаслідок цього злочину.

Про це заявив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Попко повідомив про загиблих в "Охматдиті". Фото: скриншот

Загиблі в "Охматдиті"

"В "Охматдиті" двоє загиблих. Дорослі. Рятувальна операція триває", — зазначив Попко.

Наразі на місці російського теракту працюють медики, рятувальники і волонтери. Дітям роблять крапельниці прямісінько на вулиці. Небайдужі громадяни допомагають чим можуть.

Удар росіян по лікарні "Охматдит"

У Києві пролунало чимало вибухів, під ворожим обстрілом опинилася дитяча лікарня "Охматдит". Наразі відомо про дев'ятьох загиблих у різних районах столиці.

Мер Києва Віталій Кличко опублікував фотографії зруйнованого корпусу дитячої лікарні "Охматдит". Дітей та персонал евакуювали з будівлі, йде розбір завалів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по дитячій лікарні "Охматдит". Він наголосив, що під завалами є люди, кількість постраждалих і загиблих невідома.

Київ Україна обстріли військові злочини Охматдит жертви ракетний удар

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