Обстріл Києва 8 липня — в "Охматдиті" є загиблі

У КМВА повідомили, скільки загиблих виявлено в "Охматдиті"
Під час ракетного обстрілу Києва, який стався у понеділок, 8 липня, російські загарбники влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит". Нараз відомо про двох загиблих внаслідок цього злочину.
Про це заявив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Загиблі в "Охматдиті"
"В "Охматдиті" двоє загиблих. Дорослі. Рятувальна операція триває", — зазначив Попко.
Наразі на місці російського теракту працюють медики, рятувальники і волонтери. Дітям роблять крапельниці прямісінько на вулиці. Небайдужі громадяни допомагають чим можуть.
Удар росіян по лікарні "Охматдит"
У Києві пролунало чимало вибухів, під ворожим обстрілом опинилася дитяча лікарня "Охматдит". Наразі відомо про дев'ятьох загиблих у різних районах столиці.
Мер Києва Віталій Кличко опублікував фотографії зруйнованого корпусу дитячої лікарні "Охматдит". Дітей та персонал евакуювали з будівлі, йде розбір завалів.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по дитячій лікарні "Охматдит". Він наголосив, що під завалами є люди, кількість постраждалих і загиблих невідома.
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