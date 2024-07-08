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Гендиректор Охматдета отреагировал на ракетный удар по больнице

8 июля 2024 18:03
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Ракетная атака по "Охматдету" — заявление гендиректора больницы.
Последствия удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года. Фото: Reuters
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В понедельник, 8 июля, враг нанес массированный удар по Украине. В результате попадания российской ракеты была повреждена детская больница "Охматдет". Гендиректор больницы Владимир Жовнир отреагировал на попадание, отметив, что в больнице ежедневно лечатся около 600 деток, а сейчас они остались без помощи.

Заявление генерального директора "Охматдета" Владимира Жовнира опубликовала пресс-служба КГГА в понедельник, 8 июля.

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Жовнир отметил, что "Охматдет" является крупнейшей больницей в Европе. Именно в ней ежедневно лечатся более 600 детей и надеются на здоровье и жизнь. 

"Я уже устал говорить, что Россия — это страна-террорист. Это дополнительное доказательство того, что эта страна не имеет права существовать как страна. Мне жаль, что так произошло и погибли люди, ранены дети. Все украинское сообщество переживает за тех детей, которые остались без помощи. Мы, украинцы, и весь мир, поддерживающий свободу, должны быть сильнее, чтобы дать отпор агрессору и победить, потому что без победы не будет мира", — заявил гендиректор "Охматдета".

Напомним, в результате вражеского попадания по больнице "Охматдет" известно о 16 пострадавших. Семеро из них — дети. 15 раненых были госпитализированы. Также стало известно о двух погибших в больнице, оба — взрослые, в частности, один врач.

Мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии разрушенного корпуса детской больницы "Охматдет". Детей и персонал были эвакуированы из здания, идет разбор завалов.

Также Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН из-за масштабной российской ракетной атаки на города.

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