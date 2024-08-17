МОЗ відсторонило від роботи гендиректора Охматдиту — яка причина

Гендиректор "Охматдиту" Володимир Жовнір. Фото: УНІАН

Генерального директора київської дитячої лікарні "Охматдит" Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов’язків. Рішення пов'язане, ймовірно, зі скандалом навколо відбудови пошкоджених корпусів лікарні.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у суботу, 17 серпня.

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За словами міністра, Жовніра відсторонили до завершення перевірок правоохоронцями та комісією МОЗ.

"Про подальші рішення повідомимо додатково, зокрема й кадрові. Моя позиція — виконувачем обов’язків має бути людина з-поміж завідувачів відділень, яка отримає найбільшу підтримку колег. Зараз проводжу консультації", — сказав він.

Також політик заявив, що до оцінки наданих під час проведення тендеру конкурсних пропозицій було залучено два робочі органи: робочу групу Охматдиту та загальні збори Фонду.

"Оголосив переможця тендеру генеральний директор Охматдиту Володимир Жовнір, про що було поінформовано громадськість на офіційній сторінці лікарні. При цьому, згідно з інформацією, яка стала відома в ході проведення перевірки МОЗ, відповідні рекомендації про фінальний вибір переможця від Робочої групи саме Охматдиту отримані не були. Чому? Це питання залишається відкритим і буде досліджене компетентними органами", — зауважив Ляшко.

Скриншот допису Ляшка

Скандал з відновленням "Охматдиту"

Нагадаємо, що раніше Володимир Жовнір на своїй сторінці у Facebook повідомив, що благодійний фонд "Охматдит — здорове дитинство" зволікає з перерахуванням майже 400 мільйонів гривень після російської ракетної атаки на лікарню.

Він вимагає перерахувати кошти на скарбничий рахунок Охматдиту, ба більше, у лікарні розглядають можливість розірвати відносини з фондом. Сам же Жовнір вважає його "шахрайським".