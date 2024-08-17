Минздрав отстранил от работы гендиректора Охматдета — какая причина

Гендиректор "Охматдета" Владимир Жовнір. Фото: УНИАН

Генеральный директор киевской детской больницы "Охматдет" Владимир Жовнир был отстранен от исполнения обязанностей. Решение связано, вероятно, со скандалом вокруг восстановления поврежденных корпусов больницы.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в субботу, 17 августа.

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По словам министра, Жовнир был отстранен до завершения проверок правоохранителями и комиссией Минздрава.

"О дальнейших решениях сообщим дополнительно, в том числе и кадровые. Моя позиция — исполняющим обязанности должен быть человек из заведующих отделениями, который получит наибольшую поддержку коллег. Сейчас провожу консультации", — сказал он.

Также политик заявил, что к оценке предоставленных во время проведения тендера конкурсных предложений были привлечены два рабочих органа: рабочая группа Охматдета и общее собрание Фонда.

"Объявил победителя тендера гендиректор Охматдета Владимир Жовнир, о чем была проинформирована общественность на официальной странице больницы. При этом, согласно информации, которая стала известна в ходе проведения проверки Минздрава, соответствующие рекомендации о финальном выборе победителя от Рабочей группы именно Охматдета получены не были. Почему? Этот вопрос остается открытым и будет исследован компетентными органами", — отметил Ляшко.

Скриншот сообщения Ляшка

Скандал с восстановлением "Охматдета"

Напомним, что ранее Владимир Жовнир на своей странице в Facebook сообщил, что благотворительный фонд "Охматдет — здоровое детство" медлит с перечислением почти 400 миллионов гривен после российской ракетной атаки на больницу.

Он требует перечислить средства на казначейский счет Охматдета, более того, в больнице рассматривают возможность разорвать отношения с фондом. Сам же Жовнир считает его "мошенническим".