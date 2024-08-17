Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Гендиректора "Охматдета" отстранили от работы — в Минздраве рассказали детали arrow

Гендиректора "Охматдета" отстранили от работы — в Минздраве рассказали детали

17 августа 2024 13:38
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Минздрав отстранил от работы гендиректора Охматдета — какая причина
Гендиректор "Охматдета" Владимир Жовнір. Фото: УНИАН
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Генеральный директор киевской детской больницы "Охматдет" Владимир Жовнир был отстранен от исполнения обязанностей. Решение связано, вероятно, со скандалом вокруг восстановления поврежденных корпусов больницы.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в субботу, 17 августа.

Читайте также:

Минздрав отстранил от работы гендиректора "Охматдета"

По словам министра, Жовнир был отстранен до завершения проверок правоохранителями и комиссией Минздрава.

"О дальнейших решениях сообщим дополнительно, в том числе и кадровые. Моя позиция — исполняющим обязанности должен быть человек из заведующих отделениями, который получит наибольшую поддержку коллег. Сейчас провожу консультации", — сказал он.

Также политик заявил, что к оценке предоставленных во время проведения тендера конкурсных предложений были привлечены два рабочих органа: рабочая группа Охматдета и общее собрание Фонда.

"Объявил победителя тендера гендиректор Охматдета Владимир Жовнир, о чем была проинформирована общественность на официальной странице больницы. При этом, согласно информации, которая стала известна в ходе проведения проверки Минздрава, соответствующие рекомендации о финальном выборе победителя от Рабочей группы именно Охматдета получены не были. Почему? Этот вопрос остается открытым и будет исследован компетентными органами", — отметил Ляшко.

избыток скандал вохматдет
Скриншот сообщения Ляшка

Скандал с восстановлением "Охматдета"

Напомним, что ранее Владимир Жовнир на своей странице в Facebook сообщил, что благотворительный фонд "Охматдет — здоровое детство" медлит с перечислением почти 400 миллионов гривен после российской ракетной атаки на больницу.

Он требует перечислить средства на казначейский счет Охматдета, более того, в больнице рассматривают возможность разорвать отношения с фондом. Сам же Жовнир считает его "мошенническим".

Также важные новости дня по теме:

Виктор Ляшко Минздрав Киев скандал дети деньги Украина Охматдет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:21 В Сумах развернули штаб для помощи пострадавшим в результате ракетного удара

14:20 Вылавливали краснокнижных рыб на Дунае — на Одесчине задержали браконьеров

14:11 Наступление россиян и ситуация на Курщине — Зеленский заслушал отчет главнокомандующего ВСУ Сырского

13:54 В МОН посчитали, сколько уклонистов учатся в вузах

13:43 Украинские хакеры атаковали провайдера, оказывавшего услуги производителю ядерного оружия России

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

13:40 Разведка над Черным морем — самолеты НАТО ведут наблюдение

13:38 Гендиректора "Охматдета" отстранили от работы — в Минздраве рассказали детали

13:37 Бои в Курской области — Борис Джонсон призвал позволить Украине атаковать дальний тыл России

13:30 Метеозависимые могут выдохнуть — прогноз магнитных бурь на сегодня

13:13 Суммы под обстрелом — в городе раздался мощный взрыв

14:21 В Сумах развернули штаб для помощи пострадавшим в результате ракетного удара

14:20 Вылавливали краснокнижных рыб на Дунае — на Одесчине задержали браконьеров

14:11 Наступление россиян и ситуация на Курщине — Зеленский заслушал отчет главнокомандующего ВСУ Сырского

13:54 В МОН посчитали, сколько уклонистов учатся в вузах

13:43 Украинские хакеры атаковали провайдера, оказывавшего услуги производителю ядерного оружия России

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

13:40 Разведка над Черным морем — самолеты НАТО ведут наблюдение

13:38 Гендиректора "Охматдета" отстранили от работы — в Минздраве рассказали детали

13:37 Бои в Курской области — Борис Джонсон призвал позволить Украине атаковать дальний тыл России

13:30 Метеозависимые могут выдохнуть — прогноз магнитных бурь на сегодня

13:13 Суммы под обстрелом — в городе раздался мощный взрыв

Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

Text

10:22 Чего больше боится на войне пилот дрона — боец ГНСУ рассказал о страхах на передовой

16 августа 2024
Text

17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

Text

13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

Text

13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут