Вбивство підлітка на фунікулері у Києві — доповідь генпрокурора

Судове засідання у справі про вбивство підлітка на фунікулері в Києві. Фото: Руслан Кравченко/Telegram

У середу, 20 серпня, у Києві відбулося чергове судове засідання у справі про вбивство підлітка на фунікулері. Сьогодні суд нарешті зміг у повному обсязі дослідити всі докази.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко у Telegram.

Генпрокурор під час судового засідання у справі про вбивство підлітка на фунікулері у Києві. Фото: Кравченко/Telegram

Вбивство підлітка на фунікулері — як рухається справа

Сьогодні, 20 серпня, відбулося судове засідання у справі про вбивство Максима Матерухіна на фунікулері в Києві.

"Справедливий вирок — попереду. Сторона обвинувачення задоволена сьогоднішнім засіданням у справі про вбивство Максима Матерухіна. Це перше і головне", — зазначив генпрокурор Руслан Кравченко.

Зокрема, він додав, що понад рік процес свідомо затягувався колишніми адвокатами обвинуваченого. Водночас сьогодні суд нарешті зміг у повному обсязі дослідити всі докази.

За словами Кравченка, також було допитано судово-медичного експерта.

Генпрокурор розповів, що наступна стадія — допит обвинуваченого. Однак вже сьогодні вдалося поставити йому кілька запитань.

Очікується, що завтра, 21 серпня, суд продовжить засідання, і тоді відбудеться повноцінний допит.

"Я можу констатувати: ми зрушили з місця. Відтепер жодних затягувань чи безпідставних перенесень. Попереду — справедливий вирок і покарання за цей злочин", — наголосив генпрокурор.

Скриншот повідомлення генпрокурора/Telegram

Нещодавно стало відомо, що Генеральний прокурор України Руслан Кравченко особисто представлятиме сторону обвинувачення у справі про вбивство Максима Матерухіна на фунікулері в Києві.

Раніше ми інформували, що з'явилося відео моменту вбивства підлітка на фунікулері в Києві у квітні 2024 року.