Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Генпрокурор доложил о деле убийства на фуникулере в Киеве

Генпрокурор доложил о деле убийства на фуникулере в Киеве

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 22:03
Убийство подростка на фуникулере в Киеве — доклад генпрокурора
Судебное заседание по делу об убийстве подростка на фуникулере в Киеве. Фото: Руслан Кравченко/Telegram

В среду, 20 августа, в Киеве состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве подростка на фуникулере. Сегодня суд наконец смог в полном объеме исследовать все доказательства.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Вбивство на фунікулері
Генпрокурор во время судебного заседания по делу об убийстве подростка на фуникулере в Киеве. Фото: Кравченко/Telegram

Убийство подростка на фуникулере — как движется дело

Сегодня, 20 августа, состоялось судебное заседание по делу об убийстве Максима Матерухина на фуникулере в Киеве.

Реклама

"Справедливый приговор — впереди. Сторона обвинения довольна сегодняшним заседанием по делу об убийстве Максима Матерухина. Это первое и главное", — отметил генпрокурор Руслан Кравченко.

В частности, он добавил, что более года процесс сознательно затягивался бывшими адвокатами обвиняемого. В то же время сегодня суд наконец смог в полном объеме исследовать все доказательства.

Реклама

По словам Кравченко, также был допрошен судебно-медицинский эксперт.

Генпрокурор рассказал, что следующая стадия — допрос обвиняемого. Однако уже сегодня удалось задать ему несколько вопросов.

Ожидается, что завтра, 21 августа, суд продолжит заседание, и тогда состоится полноценный допрос.

"Я могу констатировать: мы сдвинулись с места. Отныне никаких затягиваний или безосновательных переносов. Впереди — справедливый приговор и наказание за это преступление", — подчеркнул генпрокурор.

Вбивство на фунікулері в Києві
Скриншот сообщения генпрокурора/Telegram

Недавно стало известно, что Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко лично будет представлять сторону обвинения по делу об убийстве Максима Матерухина на фуникулере в Киеве.

Ранее мы информировали, что появилось видео момента убийства подростка на фуникулере в Киеве в апреле 2024 года.

убийство Офис генерального прокурора наказание судебные решения Руслан Кравченко
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации