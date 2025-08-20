Убийство подростка на фуникулере в Киеве — доклад генпрокурора

Судебное заседание по делу об убийстве подростка на фуникулере в Киеве. Фото: Руслан Кравченко/Telegram

В среду, 20 августа, в Киеве состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве подростка на фуникулере. Сегодня суд наконец смог в полном объеме исследовать все доказательства.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в Telegram.

Генпрокурор во время судебного заседания по делу об убийстве подростка на фуникулере в Киеве. Фото: Кравченко/Telegram

Убийство подростка на фуникулере — как движется дело

Сегодня, 20 августа, состоялось судебное заседание по делу об убийстве Максима Матерухина на фуникулере в Киеве.

"Справедливый приговор — впереди. Сторона обвинения довольна сегодняшним заседанием по делу об убийстве Максима Матерухина. Это первое и главное", — отметил генпрокурор Руслан Кравченко.

В частности, он добавил, что более года процесс сознательно затягивался бывшими адвокатами обвиняемого. В то же время сегодня суд наконец смог в полном объеме исследовать все доказательства.

По словам Кравченко, также был допрошен судебно-медицинский эксперт.

Генпрокурор рассказал, что следующая стадия — допрос обвиняемого. Однако уже сегодня удалось задать ему несколько вопросов.

Ожидается, что завтра, 21 августа, суд продолжит заседание, и тогда состоится полноценный допрос.

"Я могу констатировать: мы сдвинулись с места. Отныне никаких затягиваний или безосновательных переносов. Впереди — справедливый приговор и наказание за это преступление", — подчеркнул генпрокурор.

Скриншот сообщения генпрокурора/Telegram

Недавно стало известно, что Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко лично будет представлять сторону обвинения по делу об убийстве Максима Матерухина на фуникулере в Киеве.

Ранее мы информировали, что появилось видео момента убийства подростка на фуникулере в Киеве в апреле 2024 года.