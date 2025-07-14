У Києві триває робота з викриття посадовців — генпрокурор

Генпрокурор відзвітував про масові викриття посадовців у Києві
У понеділок, 14 липня, про підозри було повідомлено 6 посадовцям, причетним до завдання шкоди бюджету міста Києва. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко зазначив, що у столиці триває системна робота з викриття зловживань у комунальних структурах.
Про це генпрокурор повідомив у Telegram.
Масові затримання посадовців у Києві — що відомо
"46 мільйонів збитків. 6 підозрюваних. 3 — затримані. У столиці триває системна робота з викриття зловживань у комунальних структурах", — зазначив генпрокурор України.
А також додав, що сьогодні, 14 липня, прокурори Київської міської прокуратури спільно зі слідчими поліції за оперативного супроводу СБУ та УСР ДСР Нацполіції повідомили про підозри 6 посадовцям, причетним до завдання шкоди бюджету міста Києва та одному з приватних підприємств на понад 46 мільйонів гривень.
За даними генпрокурора, повідомлено про підозру та затримано трьох осіб, яким інкриміновано привласнення майна (ч. 4 ст. 191 КК України).
Одному посадовцю повідомлено про підозру за пособництво у шахрайстві, несанкціоноване втручання в реєстри та перевищення повноважень (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України).
Ще двом особам, керівникам комунальних установ, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).
Зараз прокурори готують клопотання до суду про їх відсторонення від займаних посад.
"У столиці не буде недоторканих. Системні зловживання — системна відповідь", — наголосив Кравченко.
Раніше ми інформували, що у Києві затримали одного з колишніх керівників комунального об’єднання "Київзеленбуд".
Також ми повідомляли, що посадовець КП "Київпастранс" закуповував для підприємства залізничне обладнання, переплативши 1,1 млн гривень — його затримали.
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