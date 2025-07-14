У Києві триває робота з викриття посадовців — генпрокурор

Правоохоронці на місці події. Ілюстративне фото: avtomir.ua

У понеділок, 14 липня, про підозри було повідомлено 6 посадовцям, причетним до завдання шкоди бюджету міста Києва. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко зазначив, що у столиці триває системна робота з викриття зловживань у комунальних структурах.

Про це генпрокурор повідомив у Telegram.

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"46 мільйонів збитків. 6 підозрюваних. 3 — затримані. У столиці триває системна робота з викриття зловживань у комунальних структурах", — зазначив генпрокурор України.

А також додав, що сьогодні, 14 липня, прокурори Київської міської прокуратури спільно зі слідчими поліції за оперативного супроводу СБУ та УСР ДСР Нацполіції повідомили про підозри 6 посадовцям, причетним до завдання шкоди бюджету міста Києва та одному з приватних підприємств на понад 46 мільйонів гривень.

За даними генпрокурора, повідомлено про підозру та затримано трьох осіб, яким інкриміновано привласнення майна (ч. 4 ст. 191 КК України).

Одному посадовцю повідомлено про підозру за пособництво у шахрайстві, несанкціоноване втручання в реєстри та перевищення повноважень (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Ще двом особам, керівникам комунальних установ, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Зараз прокурори готують клопотання до суду про їх відсторонення від займаних посад.

"У столиці не буде недоторканих. Системні зловживання — системна відповідь", — наголосив Кравченко.

Скриншот повідомлення генпрокурора/Telegram

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