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Главная Киев Генпрокурор отчитался о массовых разоблачениях чиновников в Киеве

Генпрокурор отчитался о массовых разоблачениях чиновников в Киеве

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 22:39
В Киеве продолжается работа по разоблачению чиновников — генпрокурор
Правоохранители на месте происшествия. Иллюстративное фото: avtomir.ua

В понедельник, 14 июля, о подозрениях было сообщено 6 должностным лицам, причастным к нанесению ущерба бюджету города Киева. Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко отметил, что в столице продолжается системная работа по разоблачению злоупотреблений в коммунальных структурах.

Об этом генпрокурор сообщил в Telegram.

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"46 миллионов убытков. 6 подозреваемых. 3 — задержаны. В столице продолжается системная работа по разоблачению злоупотреблений в коммунальных структурах", — отметил генпрокурор Украины.

А также добавил, что сегодня, 14 июля, прокуроры Киевской городской прокуратуры совместно со следователями полиции при оперативном сопровождении СБУ и УСР ДВР Нацполиции сообщили о подозрениях 6 должностным лицам, причастным к нанесению ущерба бюджету города Киева и одному из частных предприятий на более 46 миллионов гривен.

По данным генпрокурора, сообщено о подозрении и задержаны три человека, которым инкриминируется присвоение имущества (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Одному должностному лицу сообщено о подозрении за пособничество в мошенничестве, несанкционированное вмешательство в реестры и превышение полномочий (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

Еще двум лицам, руководителям коммунальных учреждений, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

Сейчас прокуроры готовят ходатайство в суд об их отстранении от занимаемых должностей.

"В столице не будет неприкасаемых. Системные злоупотребления — системный ответ", — подчеркнул Кравченко.

Генпрокурор
Скриншот сообщения генпрокурора/Telegram

Ранее мы информировали, что в Киеве задержали одного из бывших руководителей коммунального объединения "Киевзеленстрой".

Также мы сообщали, что чиновник КП "Киевпастранс" закупал для предприятия железнодорожное оборудование, переплатив 1,1 млн гривен — его задержали.

Киев чиновники Офис генерального прокурора наказание задержание
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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