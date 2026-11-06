Верховна Рада України. Ілюстративне фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

Сьогодні, 6 листопада, у Верховній Раді України виникли перебої з електропостачанням, також немає води та опалення. Через це народні депутати змушені пристосовуватися до складних побутових умов. Про ситуацію у парламенті розповів голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Про це нардеп написав у Telegram, інформує Новини.LIVE.

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Яка ситуація зі світлом, водою та опаленням у Верховній Раді

У п'ятницю, 6 листопада, народний депутат Данило Гетманцев повідомив про проблеми з комунальними послугами у будівлі Верховної Ради. За його словами, електроенергія є, однак подається з перебоями, тоді як водопостачання та опалення відсутні.

Парламентар зазначив, що народні обранці, як і решта українців, змушені пристосовуватися до таких побутових умов. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, відповідаючи на запитання людей про ситуацію у Верховній Раді.

Гетманцев також наголосив, що попри труднощі парламентарі продовжують триматися:

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"Люди питають, як там у ВР. Світло є з перебоями. Води нема. Тепла теж. Все як у всіх. Тримаємося".

Скриншот повідомлення Гетманцева/Telegram

Яка ситуація зі світлом та водою у Києві

Новини.LIVE інформували, що 6 листопада 2026 року жителі київського житлового масиву Виноградар перекрили дорогу через тривалу відсутність електроенергії. За словами місцевих мешканців, світла в їхніх будинках немає вже третю добу. Через протест кількох десятків людей на ділянці виникли затори та ускладнився рух транспорту.

Новини.LIVE писали, що голова Деснянської РДА Максим Бахматов попередив про ризик масштабної комунальної кризи в Києві через можливі перебої з водою, опаленням та електроенергією. За його оцінкою, у найгіршому сценарії наслідки можуть зачепити від 1,5 до 2 мільйонів жителів столиці, яким доведеться облаштовувати вуличні туалети. Найбільш вразливим до таких проблем Бахматов назвав лівий берег Києва, інфраструктура якого залежить від роботи кількох ТЕЦ.

Новини.LIVE повідомляли, що повноцінну резервну систему живлення для водопостачання та водовідведення Києва планують запустити лише у січні 2027 року. За словами народної депутатки Лесі Забуранної, необхідне обладнання має надійти наприкінці грудня, після чого його ще потрібно під'єднати. Через перебої з електроенергією та стрибки напруги столиця ризикує зіткнутися із серйозними проблемами водопостачання й каналізації.