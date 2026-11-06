Верховная Рада Украины. Иллюстративное фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

Сегодня, 6 ноября, в Верховной Раде Украины возникли перебои с электроснабжением, также отсутствуют вода и отопление. Из-за этого народные депутаты вынуждены приспосабливаться к сложным бытовым условиям. О ситуации в парламенте рассказал председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Об этом нардеп написал в Telegram, сообщает Новини.LIVE.

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Какова ситуация со светом, водой и отоплением в Верховной Раде

В пятницу, 6 ноября, народный депутат Даниил Гетманцев сообщил о проблемах с коммунальными услугами в здании Верховной Рады. По его словам, электроэнергия есть, однако подается с перебоями, тогда как водоснабжение и отопление отсутствуют.

Парламентарий отметил, что народные избранники, как и остальные украинцы, вынуждены приспосабливаться к таким бытовым условиям. Об этом он написал в своем Telegram-канале, отвечая на вопросы людей о ситуации в Верховной Раде.

Гетманцев также подчеркнул, что, несмотря на трудности, парламентарии продолжают держаться:

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"Люди спрашивают, как там в ВР. Свет есть с перебоями. Воды нет. Тепла тоже. Все как у всех. Держимся".

Скриншот сообщения Гетманцева/Telegram

Какова ситуация со светом и водой в Киеве

Новини.LIVE сообщали, что 6 ноября 2026 года жители киевского жилого массива Виноградар перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия электроэнергии. По словам местных жителей, света в их домах нет уже третьи сутки. Из-за протеста нескольких десятков человек на этом участке образовались пробки и затруднилось движение транспорта.

Новини.LIVE писали, что председатель Деснянской РГА Максим Бахматов предупредил о риске масштабного коммунального кризиса в Киеве из-за возможных перебоев с водой, отоплением и электроэнергией. По его оценке, в худшем сценарии последствия могут затронуть от 1,5 до 2 миллионов жителей столицы, которым придется обустраивать уличные туалеты. Наиболее уязвимым к таким проблемам Бахматов назвал левый берег Киева, инфраструктура которого зависит от работы нескольких ТЭЦ.

Новини.LIVE сообщали, что полноценную резервную систему питания для водоснабжения и водоотведения Киева планируют запустить только в январе 2027 года. По словам народного депутата Леси Забуранной, необходимое оборудование должно поступить в конце декабря, после чего его ещё нужно будет подключить. Из-за перебоев с электроэнергией и скачков напряжения столица рискует столкнуться с серьёзными проблемами водоснабжения и канализации.