Міністр оборони Британії Джон Гілі прибув у Дарницький район Києва

Глава Міноборони Британії відвідав район Києва, який атакувала РФ
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі відвідав Дарницький район Києва, де оглянув наслідки нічної атаки РФ. Він зазначив, що атаки Росії жорстокі та цинічні.
Про це Джон Гілі сказав у коментарі ЗМІ, інформує з місця події журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет.
Міністр оборони Британії відвідав один із районів Києва після атаки РФ
Сьогодні, 9 січня, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі прибув у Дарницький район Києва, щоб особисто побачити наслідки нічної атаки РФ на столицю.
У Дарницькому районі Києва російський дрон влучив у багатоповерхівку.
Джон Гілі зазначив, що Росія продовжує атакувати цивільне населення України.
"Я пишаюся бути тут цього ранку, і я спустошений бачити це. Атаки Путіна жорстокі, вони цинічні. Цілі, які були направлені на Київ — були націлені на житлові квартали, він (Путін, — Ред.) продовжує атакувати цивільних...
Те, що я тут, і те, що я побачив лише підсилює нашу рішучість...
Він (Путін, — Ред.) б’є по цивільних, по енергетичній інфраструктурі й намагається зруйнувати ваш спосіб життя. Для нас у Британії це означає подвоїти рішучість стояти поруч із вами", — сказав глава Міноборони Великої Британії.
Гілі наголосив, що Росія говорить про мир, але посилює атаки, тому тиск на Путіна має зростати. Він підтвердив подальше посилення підтримки України та зазначив:
"Безпечна Україна означає безпечнішу Європу і безпечнішу Британію".
Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки РФ на Київ 9 січня загинуло щонайменше 4 людей.
Також ми інформували, що через масований обстріл РФ Київські ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 не працюють.
