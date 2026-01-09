Міністр оборони Британії Джон Гілі прибув у Дарницький район Києва

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі у Дарницькому районі Києва 9 січня 2026 року. Фото: кадр з відео

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі відвідав Дарницький район Києва, де оглянув наслідки нічної атаки РФ. Він зазначив, що атаки Росії жорстокі та цинічні.

Про це Джон Гілі сказав у коментарі ЗМІ, інформує з місця події журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Реклама

Читайте також:

Міністр оборони Британії відвідав один із районів Києва після атаки РФ

Сьогодні, 9 січня, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі прибув у Дарницький район Києва, щоб особисто побачити наслідки нічної атаки РФ на столицю.

У Дарницькому районі Києва російський дрон влучив у багатоповерхівку.

Джон Гілі зазначив, що Росія продовжує атакувати цивільне населення України.

"Я пишаюся бути тут цього ранку, і я спустошений бачити це. Атаки Путіна жорстокі, вони цинічні. Цілі, які були направлені на Київ — були націлені на житлові квартали, він (Путін, — Ред.) продовжує атакувати цивільних...

Те, що я тут, і те, що я побачив лише підсилює нашу рішучість...

Він (Путін, — Ред.) б’є по цивільних, по енергетичній інфраструктурі й намагається зруйнувати ваш спосіб життя. Для нас у Британії це означає подвоїти рішучість стояти поруч із вами", — сказав глава Міноборони Великої Британії.

Гілі наголосив, що Росія говорить про мир, але посилює атаки, тому тиск на Путіна має зростати. Він підтвердив подальше посилення підтримки України та зазначив:

"Безпечна Україна означає безпечнішу Європу і безпечнішу Британію".

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки РФ на Київ 9 січня загинуло щонайменше 4 людей.

Також ми інформували, що через масований обстріл РФ Київські ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 не працюють.