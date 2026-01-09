Видео
Главная Киев Глава Минобороны Британии посетил район Киева, атакованный РФ

Глава Минобороны Британии посетил район Киева, атакованный РФ

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 17:12
Министр обороны Британии Джон Гили прибыл в Дарницкий район Киева
Министр обороны Великобритании Джон Гили в Дарницком районе Киева 9 января 2026 года. Фото: кадр из видео

Министр обороны Великобритании Джон Гили посетил Дарницкий район Киева, где осмотрел последствия ночной атаки РФ. Он отметил, что атаки России жестокие и циничные.

Об этом Джон Гили сказал в комментарии СМИ, информирует с места события журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Читайте также:

Министр обороны Британии посетил один из районов Киева после атаки РФ

Сегодня, 9 января, министр обороны Великобритании Джон Гили прибыл в Дарницкий район Киева, чтобы лично увидеть последствия ночной атаки РФ на столицу.

В Дарницком районе Киева российский дрон попал в многоэтажку.

Джон Гили отметил, что Россия продолжает атаковать гражданское население Украины.

"Я горжусь быть здесь этим утром, и я опустошен видеть это. Атаки Путина жестоки, они циничны. Цели, которые были направлены на Киев — были нацелены на жилые кварталы, он (Путин, — Ред.) продолжает атаковать гражданских...

То, что я здесь, и то, что я увидел только усиливает нашу решимость...

Он (Путин, — Ред.) бьет по гражданским, по энергетической инфраструктуре и пытается разрушить ваш образ жизни. Для нас в Британии это означает удвоить решимость стоять рядом с вами", — сказал глава Минобороны Великобритании.

Гили подчеркнул, что Россия говорит о мире, но усиливает атаки, поэтому давление на Путина должно расти. Он подтвердил дальнейшее усиление поддержки Украины и отметил:

"Безопасная Украина означает безопасную Европу и безопасную Британию ".

Напомним, что в результате ночной атаки РФ на Киев 9 января погибли по меньшей мере 4 человека.

Также мы информировали, что из-за массированного обстрела РФ Киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 не работают.

Киев обстрелы Великобритания война в Украине атака Джон Хили
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
