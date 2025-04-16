Треть депутатов Киевсовета не ходит на работу - глава РГА

Заседание Киевсовета. Фото: "Вечерний Киев".

Глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик заявил, что 30% депутатов Киевсовета не ходят на работу. Он отметил, что это негативно влияет на бюджетное планирование.

Об этом Кирилл Фесик сказал в эфире "Київський час" в среду, 16 апреля.

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Кирилл Фесик отметил, что 30% депутатов Киевсовета не ходят на работу, что мешает эффективному бюджетному планированию.

Кроме того, глава райгосадминистрации объяснил, что проблемы в работе Киевсовета влияют на развитие города. По его словам, найти сессию, которая начнется вовремя, будет большой редкостью.

"Вы понимаете, что человек, который избирается депутатом, он берет на себя большую ответственность. 30% ваших коллег просто физически не ходят на работу. Найти сессию, которая начинается вовремя, это большое чудо. Есть определенное количество депутатов, которые ни разу не выступали, которые берут слово, чтобы передать слово коллеге или главе фракции. И киевляне от этого страдают", — подчеркнул Кирилл Фесик.

Напомним, что 15 апреля, Киевский городской совет проводил очередное заседание, где провалил голосование за отмену решений по "земельно-туалетным схемам".

Кроме того, во время заседания Киевсовета 15 апреля депутат Ксения Семенова раскритиковала мэра столицы Виталия Кличко за неправильное проведение процесса.