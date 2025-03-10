Голова КМВА наказав звільнити фігурантів розслідування Bihus.info

Голова КМВА Тимур Ткаченко. Фото: Міністерство з питань стратегічних галузей

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко висловив вимогу до мера Києва Віталія Кличка про негайне звільнення всіх осіб, що стали фігурантами розслідування BIHUS.Info. Раніше їх викрили правоохоронці.

Про це Ткаченко написав у Telegram у понеділок, 10 березня.

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Що відомо про наказ звільнити фігурантів розслідування Bihus.info

Ткаченко закликав до публічного звіту про звільнення тих, хто вже потрапляв під увагу антикорупційних органів.

За словами Ткаченка, обіцяні "чистки" досі не були проведені, і він наголосив на тому, що кияни мають право знати, хто з чиновників вже пішов з посади, а хто продовжує перебувати при владі.

"Спочатку — затримання. Потім — публікації цинічних розмов. Тепер — розслідування, в яких депутати, чиновники, директори підприємств "в темі" та "в долі". І всі вони — призначені міським головою. Це не просто моральний крах міської влади — це безпекова загроза для столиці. Бо ті, хто керує Києвом, водночас є фігурантами корупційних схем і навіть входять до Ради оборони Києва", — написав він.

Нагадаємо, що НАБУ та САП нещодавно викрили топ-посадовців КМДА та Київської міської ради на схемах із землею. Очолював угрупування колишній депутат Денис Комарницький.

Раніше НАБУ оголосило в розшук колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького. Експосадовця підозрюють у керуванні злочинною організацією, яка займалась заволодінням землею у Києві.