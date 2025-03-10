Глава КГВА приказал уволить фигурантов расследования Bihus.info

Председатель КГВА Тимур Ткаченко. Фото: Министерство по вопросам стратегических отраслей

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко высказал требование к мэру Киева Виталию Кличко о немедленном освобождении всех лиц, ставших фигурантами расследования BIHUS.Info. Ранее их разоблачили правоохранители.

Об этом Ткаченко написал в Telegram в понедельник, 10 марта.

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Ткаченко призвал к публичному отчету об увольнении тех, кто уже попадал под внимание антикоррупционных органов.

По словам Ткаченко, обещанные "чистки" до сих пор не были проведены, и он отметил, что киевляне имеют право знать, кто из чиновников уже ушел с должности, а кто продолжает находиться у власти.

"Сначала — задержание. Затем — публикации циничных разговоров. Теперь — расследования, в которых депутаты, чиновники, директора предприятий "в теме" и "в доле". И все они назначены городским головой. Это не просто моральный крах городской власти — это угроза безопасности для столицы. Потому что те, кто руководит Киевом, одновременно являются фигурантами коррупционных схем и даже входят в Совет обороны Киева", — написал он.

Напомним, что НАБУ и САП недавно разоблачили топ-чиновников КГГА и Киевского городского совета на схемах с землей. Возглавлял группировку бывший депутат Денис Комарницкий.

Ранее НАБУ объявило в розыск бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого. Экс-чиновника подозревают в управлении преступной организацией, которая занималась завладением землей в Киеве.