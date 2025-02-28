У Києві звільняють чиновників через земельну справу

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Мер Києва Віталій Кличко оголосив про звільнення низки посадовців Київської міської державної адміністрації (КМДА) та закликав до складання депутатських повноважень одного з депутатів Київради. Ці кадрові рішення пов'язані з розслідуванням резонансної справи в рамках операції "Чисте місто" щодо корупції в міській раді.

Про це Віталій Кличко повідомив у Telegram.

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У чому підозрюють звільнених посадовців

Нещодавно НАБУ опублікувало розслідування із записами розмов кількох посадовців КМДА, чиї перемовини прослуховували в рамках операції "Чисте місто". Виявилось, що учасники угруповання так званої "групи Комарницького" організували "туалетну схему", шукаючи перспективні земельні ділянки в столиці та оформлюючи на підставних осіб право власності.

Виявилось, що серед нерухомості, яку оформлювали на підставних осіб, були занедбані будівлі, громадські об'єкти та інші дивні території. Надалі це дало можливість учасникам оборудки мати пріоритетне право на викуп чи оренду землі, а потім перепродати її за значно вищою ціною.

"За оборудкою стоїть злочинна організація на чолі з медійно-відомим колишнім депутатом Київської міської ради, до складу якої входили топпосадовці, депутати та інші особи", — повідомляли тоді у НАБУ.

Кого звільнять з депутатів у Київській міській раді

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що з посад у КМДА будуть звільнені кілька високопосадовців.

Йдеться про заступника голови КМДА Петра Оленича, який відповідав за земельні питання та містобудування, а також про заступника директора КП "Спецжитлофонд" Юрія Леонова, що займався будівництвом та обслуговуванням житлових об'єктів у Києві. Окрім цього, під звільнення потрапляє заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта, підприємство якого відповідає за підтримку порядку та благоустрій столиці.

Також Кличко закликав депутата Київради та голову земельної комісії Михайла Терентьєва скласти мандат. Він фігурує у резонансній "земельній справі". Наразі Терентьєв перебуває на лаві підсудних.

Нагадаємо, на початку місяця стало відомо, що НАБУ та САП провели обшуки у Київраді на факт корупції.

Тоді ж стало відомо, що обшуки торкнулися й ексдепутата Київради Дениса Комарницького.