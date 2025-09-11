Відео
Головна Київ Голова РДА назвав причину частих ДТП у Києві

Голова РДА назвав причину частих ДТП у Києві

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 11:10
Бахматов назвав причину смертельних ДТП у Києві
Поліція на місці ДТП. Ілюстративне фото: УНІАН

Очільник Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов зазначив, що останнім часом у Києві почастішали випадки смертей внаслідок дорожньо-транспортних пригод. На його думку, однією з причини цього є відсутність транспортного планування.

Про це Максим Бахматов сказав в ефірі "Київського часу".

За даними Бахматова, у перші роки повномасштабної війни в Києві більше людей гинуло в ДТП, ніж від російських ракет.

"На вулицях Києва у перші роки повномасштабного вторгнення гинуло більше людей від ДТП, аніж ракет. Тобто дії КМДА іноді більш небезпечні, аніж російські ракети. Тому що вбивають киян на вулицях щодня. Це цинізм, але це наша правда життя", — сказав Бахматов.

Очільник РДА зазначив, що в столиці щороку гинуть до 150 людей і тисячі ще травмуються на дорогах та стають інвалідами. За його словами, ключова причина — відсутність транспортного планування та пріоритету безпеки пішоходів.

Як приклад він навів перебудову Харківського шосе, де влада планує розширити смуги руху за понад 1 мільярд гривень. Бахматов вважає, що так замість безпечного середовища для людей місто вкладається у швидкісні магістралі, які стають "гоночними треками" і несуть ще більше смертей.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода — загинув рядовий поліції.

Раніше у Дарницькому районі Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя двох людей.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
