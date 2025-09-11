Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Глава РГА назвал причину частых ДТП в Киеве

Глава РГА назвал причину частых ДТП в Киеве

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 11:10
Бахматов назвал причину смертельных ДТП в Киеве
Полиция на месте ДТП. Иллюстративное фото: УНИАН

Глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов отметил, что в последнее время в Киеве участились случаи смертей в результате дорожно-транспортных происшествий. По его мнению, одной из причин этого является отсутствие транспортного планирования.

Об этом Максим Бахматов сказал в эфире "Київського часу".

Реклама
Читайте также:

В Киеве учащаются случаи смертельных ДТП — причина

По данным Бахматова, в первые годы полномасштабной войны в Киеве больше людей погибало в ДТП, чем от российских ракет.

"На улицах Киева в первые годы полномасштабного вторжения погибало больше людей от ДТП, чем от ракет. То есть действия КГГА иногда более опасны, чем российские ракеты. Потому что убивают киевлян на улицах ежедневно. Это цинизм, но это наша правда жизни", — сказал Бахматов.

Глава РГА отметил, что в столице ежегодно погибают до 150 человек и тысячи еще травмируются на дорогах и становятся инвалидами. По его словам, ключевая причина — отсутствие транспортного планирования и приоритета безопасности пешеходов.

В качестве примера он привел перестройку Харьковского шоссе, где власти планируют расширить полосы движения за более чем 1 миллиард гривен. Бахматов считает, что так вместо безопасной среды для людей город вкладывается в скоростные магистрали, которые становятся "гоночными треками" и несут еще больше смертей.

Напомним, что недавно в Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие — погиб рядовой полиции.

Ранее в Дарницком районе Киева произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни двух человек.

Виталий Кличко ДТП Киев дороги КГГА
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации