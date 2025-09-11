Бахматов назвал причину смертельных ДТП в Киеве

Полиция на месте ДТП. Иллюстративное фото: УНИАН

Глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов отметил, что в последнее время в Киеве участились случаи смертей в результате дорожно-транспортных происшествий. По его мнению, одной из причин этого является отсутствие транспортного планирования.

Об этом Максим Бахматов сказал в эфире "Київського часу".

По данным Бахматова, в первые годы полномасштабной войны в Киеве больше людей погибало в ДТП, чем от российских ракет.

"На улицах Киева в первые годы полномасштабного вторжения погибало больше людей от ДТП, чем от ракет. То есть действия КГГА иногда более опасны, чем российские ракеты. Потому что убивают киевлян на улицах ежедневно. Это цинизм, но это наша правда жизни", — сказал Бахматов.

Глава РГА отметил, что в столице ежегодно погибают до 150 человек и тысячи еще травмируются на дорогах и становятся инвалидами. По его словам, ключевая причина — отсутствие транспортного планирования и приоритета безопасности пешеходов.

В качестве примера он привел перестройку Харьковского шоссе, где власти планируют расширить полосы движения за более чем 1 миллиард гривен. Бахматов считает, что так вместо безопасной среды для людей город вкладывается в скоростные магистрали, которые становятся "гоночными треками" и несут еще больше смертей.

Напомним, что недавно в Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие — погиб рядовой полиции.

Ранее в Дарницком районе Киева произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни двух человек.