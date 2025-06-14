Глава РГА назвал завод "Радикал" в Киеве ртутной бомбой

Завод "Радикал" в Киеве. Фото: Информатор

Глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов предупредил об опасности от завода "Радикал" в Киеве. Он сравнил его с "ртутной бомбой", которая медленно убивает.

Об этом Максим Бахматов рассказал в эфире "Київського часу".

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Председатель Деснянской районной государственной администрации в городе Киеве Максим Бахматов назвал столичный завод "Радикал" — "ртутной бомбой".

Он отметил, что в Киеве 30 лет растекается 200 тонн ртути с завода "Радикал". По мнению главы райгосадминистрации, это "медленный Чернобыль".

Бахматов отметил, что завод возле станции метро "Лесная" — это ртутная бомба, которая ежедневно медленно убивает киевлян.

Он рассказал, что в почве под заводом 200 тонн чистой ртути, достигающих глубины около 150 метров. А также отметил, что "все это испаряется прямо под носом у жителей Левобережья, особенно летом".

Глава РГА напомнил, что завод построили еще в 1950 годах без защитной чаши для опасных отходов. В 2015 году Япония предложила $1,1 миллиарда помощи, но до сих пор ничего не реализовали.

Напомним, что недавно Бахматов заявил, что сейчас строительство метро на Троещину не входит в число приоритетов из-за высокой стоимости проекта и войны.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал сроки, когда в столице появится метро на Виноградарь.