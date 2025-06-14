Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Глава РГА предупредил об опасности от завода "Радикал" в Киеве

Глава РГА предупредил об опасности от завода "Радикал" в Киеве

Ua en ru
Дата публикации 14 июня 2025 13:36
Глава РГА назвал завод "Радикал" в Киеве ртутной бомбой
Завод "Радикал" в Киеве. Фото: Информатор
Ключові моменти Глава РГА о заводе "Радикал" в Киеве

Глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов предупредил об опасности от завода "Радикал" в Киеве. Он сравнил его с "ртутной бомбой", которая медленно убивает.

Об этом Максим Бахматов рассказал в эфире "Київського часу".

Реклама
Читайте также:

Глава РГА о заводе "Радикал" в Киеве

Председатель Деснянской районной государственной администрации в городе Киеве Максим Бахматов назвал столичный завод "Радикал" — "ртутной бомбой".

Он отметил, что в Киеве 30 лет растекается 200 тонн ртути с завода "Радикал". По мнению главы райгосадминистрации, это "медленный Чернобыль".

Бахматов отметил, что завод возле станции метро "Лесная" — это ртутная бомба, которая ежедневно медленно убивает киевлян.

Он рассказал, что в почве под заводом 200 тонн чистой ртути, достигающих глубины около 150 метров. А также отметил, что "все это испаряется прямо под носом у жителей Левобережья, особенно летом".

Глава РГА напомнил, что завод построили еще в 1950 годах без защитной чаши для опасных отходов. В 2015 году Япония предложила $1,1 миллиарда помощи, но до сих пор ничего не реализовали.

Напомним, что недавно Бахматов заявил, что сейчас строительство метро на Троещину не входит в число приоритетов из-за высокой стоимости проекта и войны.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал сроки, когда в столице появится метро на Виноградарь.

Киев завод радиация столица
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации