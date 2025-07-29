У Києві міст на Видубичах відремонтують за 2,9 млн грн

Міст на Видубичах. Фото: kyivvlada

У Києві планують відремонтувати міст біля станції метро "Видубичі". У разі підписання договору роботи будуть коштувати 2,9 мільйони гривень.

Про це йдеться на Prozorro.

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Ремонт мосту на Видубичах

Замовником ремонтних робіт шляхопроводу на перетині Наддніпрянського шосе та вулиці Будіндустрії є комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів Києва "Київавтошляхміст".

Так, за результатами аукціону оголошено про намір укласти договір з ТОВ "Проектдормісттехнологія" на 2 мільйони 998 тисяч 932 гривні. Виконавець надасть послуги з розробки проєктно-кошторисної документації, а вартість є меншою на 61 тисячу 208 гривень за очікувану — 3 мільйона 60 тисяч 140 гривень.

Очікувана вартість тендера. Фото: скриншот

У документах до тендеру йдеться, що міст довжиною 32,82 метра та габаритом по ширині 35,5 був введений в експлуатацію у 1975 році. Згідно з проєктною документацією на протиаварійні заходи для безпечної експлуатації треба передбачити:

ремонт прогонових будов (при необхідності заміну плит);

ремонт мостового полотна.

Строк виконання — три місяці від дати підписання договору або до 31 грудня 2025 року.

Раніше експерт назвав мости у Києві, які є найбільш небезпечними з технічного стану.

Також у столиці ремонтні роботи на мосту Метро довелося відкласти через погодні умови.