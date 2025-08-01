Мосты Киева - сколько им лет и когда проводились реонструкции

Пешеходный мост в Киеве. Фото: Новини.LIVE

А аварийное состояние киевских мостов является одной из самых "наболевших" проблем в столице. На некоторых из них за десятилетия эксплуатации вообще не проводились капитальные ремонтные работы.

Об этом сообщает "Слово и дело".

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Состояние главных мостов в Киеве

Рыбальский мост

Рыбальский мост (бывший Петровский) является старейшим железнодорожным мостом Киева — ему уже 80 лет. Он пролегает через Днепр и Десенку, соединяя Рыбальский остров с Воскресенкой и Русановскими садами. Мост активно используется, ведь ежедневно по нему курсирует городская электричка.

На протяжении своей истории сооружение трижды подвергалось замене русловых и пойменных прогонов, последний раз — в 2005 году, то есть 20 лет назад.

Рыбальский мост в Киеве. Фото: kyivmaps.com

Дарницкий мост

Дарницкий железнодорожный мост, который простирается через Днепр и соединяет Приднепровское шоссе на правом берегу с Днепровской набережной на левом, был построен еще в 1949 году. Таким образом, сооружение служит уже более 75 лет и является одной из старейших инфраструктурных железнодорожных артерий Киева.

За все это время мост ни разу не проходил капитальной реконструкции. Несмотря на свой возраст и значительную нагрузку, он до сих пор остается в эксплуатации.

Мост имени Е.А. Патона

Мост имени Патона - первый в мире цельносварной мост длиной 1543 метра — эксплуатируется уже 72 года.

Последняя реконструкция сооружения состоялась в 2004 году. Тогда с моста демонтировали трамвайные рельсы и обновили дорожное покрытие.

Сейчас мост находится в аварийном состоянии, что официально подтвердил городской голова Виталий Кличко. По результатам обследования, проведенного в июле 2023 года, специалисты обнаружили масштабные повреждения — сплошную коррозию балок и прогонов, трещины в опорах с образованием сталактитных отложений, разрушение бетона и сквозную коррозию в соединениях.

Мост Патона. Фото: kyivmaps.com

Мост Метро

Еще один мост в Киеве, который находится в аварийном состоянии, был введен в эксплуатацию в 1965 году и до сих пор не проходил никакой реконструкции. Зато через мост проходят четыре полосы автодороги и красная линия метро, соединяющая левый и правый берег города.

В 2023 году сооружение обследовала специальная комиссия, которая обнаружила серьезные повреждения — коррозию металлических элементов, трещины в конструкциях и разрушение бетонных поверхностей.

Первые ремонтные работы начались летом 2024 года, а летом этого года должны были установить арочные конструкции в одном из пролетов моста.

Русановский метромост

Этот мост, являющийся продолжением моста Метро, был введен в эксплуатацию в 1965 году. Он пересекает Русановский пролив.

Первый капитальный ремонт за все время эксплуатации был проведен в 2019 году - тогда обновили несущие конструкции, заменили металлические элементы внутри моста, отремонтировали тротуары и модернизировали освещение.

Парковый мост

Парковый мост — единственный пешеходный мост в Киеве, который пересекает Днепр. Его открыли в 1957 году и с тех пор он стал важной частью городского пейзажа, соединяя Набережно-Крещатицкую улицу с Трухановым островом — популярным местом отдыха киевлян.

В 2015 году на мосту обустроили велосипедную дорожку, что сделало его более удобным для активного транспорта. А уже в 2017-м провели реконструкцию: заменили покрытие, установили новые перила, современные фонари и обновили конструктивные элементы, в частности цепи.

Парковый мост. Фото: Новини.LIVE

Северный мост

Северный (до 2018 года — Московский) мост открыли в 1976 году. Он проходит через Днепр и соединяет Троещину, Радужный и Воскресенку с правым берегом Киева.

До 2005 года мост имел по три полосы в каждом направлении, но впоследствии добавили реверсивную полосу, которая меняла направление движения в зависимости от нагрузки. Однако из-за повышения аварийности реверс убрали, а количество полос увеличили до четырех в каждую сторону.

Ни разу капитально не ремонтировался с момента открытия. В июне-августе 2024 года были проведены ремонтные работы в первой и частично второй полосах в направлении с левого на правый берег.

Южный мост

Мост, соединяющий Голосеевский и Дарницкий районы, открыли в 1990 году. По нему проходит зеленая ветка киевского метрополитена.

Несмотря на отсутствие капитального ремонта, на мосту регулярно проводят текущие работы по содержанию. После начала полномасштабной войны движение по мосту частично ограничено — его могут пересекать только общественный транспорт, спецслужбы, транзитные грузовики, военный транспорт и водители с соответствующими пропусками.

В июне 2024 стало известно, что на ремонт моста планируют выделить 93 млн гривен, а реконструкция завершится до конца 2025-го.

Южный мост. Фото: tykyiv.com

Гаванский мост

Этот мост соединяет Подол с Набережно-Рыбальской дорогой. Его первую очередь открыли в 2007 году, а вторую — в 2010-м.

Полноценной реконструкции мост еще не проходил. Впрочем, в мае 2023 года там осуществляли аварийный ремонт из-за повреждений от обломков сбитых российских ракет.

Дарницкий железнодорожно-автомобильный мост

Часть моста открыли в 2010 году. В 2023-м достроили и ввели в эксплуатацию левобережные съезды и заезды на Днепровскую набережную, чем завершили реализацию проекта.

С момента открытия полномасштабной реконструкции на объекте еще не проводили.

Дарницкий железнодорожно-автомобильный мост. Фото: metinvest.media

Напомним, в Киеве отремонтируют мост возле станции метро "Выдубичи".

А также эксперт назвал главные проблемы с проектом Подольско-Воскресенского моста.