Обстріл Київської області 19 липня - у Бучі постраждали двоє людей

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Росіяни в ніч проти 19 липня здійснили масовану атаку на Київському область. В одному з районів зафіксовано наслідки обстрілу і є постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської ОВА.

Наслідки атаки РФ на Київщину 19 липня

Тимчасовий виконував обов'язків голови Київської ОВА Руслан Олійник написав у Facebook, що внаслідок обстрілу у Бучанському районі постраждали двоє людей. Зокрема:

Жінка отримала отруєння продуктами горіння, проте після огляду лікарів її відпустили додому. Їх життю нічого не загрожує;

постраждав і чоловік, якого з множинними осколковими пораненнями госпіталізували до обласної лікарні.

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"Внаслідок ворожої атаки також пошкоджено складські приміщення та виникли пожежі. На місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські та всі необхідні оперативні служби. Триває ліквідація наслідків і фіксація завданих руйнувань", — сказав Олійник.



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